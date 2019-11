Chi sono le tre protagoniste dell’ennesimo reboot delle Charlie’s Angels

Sono stata violentata da due uomini - ma giudice arChivia tutto : Il caso è stato chiuso definitivamente: non si ci Sono prove sufficienti per mandare sotto processo qualcuno e sostenere l'accusa di violenza sessuale di gruppo in dibattimento. Così si è conclusa l'inchiesta nata dalla denuncia di una donna per presunti abusi al termine di un banchetto di nozze. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo. A giugno 2018 a Fermo, dopo una festa di matrimonio, una donna si è recata dalle forze ...

Moreno Merlo attacca Paola Caruso : Le tue sono castronerie - Chiedi scusa : Le rivelazioni di Paola Caruso sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla sua storia con Moreno Merlo, hanno causato una reazione da parte di quest’ultimo, che ha tacciato la ex “Bonas” di essersi costruita una vita che non è quella reale. Ospite di Domenica Live, la Caruso ha accusato l’ex fidanzato di aver usato lei e suo figlio Michele per diventare noto in televisione e, scoperto l’inganno, ha deciso di chiudere ogni rapporto ...

Ius culturae - BosChi lo affossa : “Ora le priorità sono altre” : Maria Elena Boschi, ospite di Omnibus su La7, apre al tema dello Ius culturae, ma specifica che non si tratta di un priorità per il governo. "C'è la necessità di fare un confronto in maggioranza: se M5s dà un'apertura noi siamo d'accordo", ha detto la deputata di Italia Viva che ha poi ricordato come la riforma della cittadinanza sia stata una proposta dell'ex governo Renzi.Continua a leggere

Detrazioni fiscali al 19% - quali sono i bonus a risChio per Chi non paga in contanti : Dal 2020 chi non effettuerà alcune spese con pagamenti tracciabili (quindi dicendo addio al contante) non potrà accedere alle Detrazioni fiscali al 19%. L'effetto che questa novità potrebbe avere è che vadano persi fino a quasi 500 milioni di euro di bonus. Ecco quali sono le spese a rischio e quali, invece, si potranno ancora effettuare in contanti.Continua a leggere

Chi sono le sardine e qual è il loro programma : "Il nostro ruolo è quello di anticorpo. Siamo più un anticorpo che un movimento politico". Non ha dubbi Mattia Santori, tra i promotori della prima manifestazione di piazza a Bologna delle sardine. "A me interessa la politica, così come credo interessi a tutte le persone che stanno in piazza. Il problema è che la coscienza politica si era addormentata", ha spiegato in collegamento a "In mezz'ora in più" su Rai 3. ...

Paola Barale a Io e Te : «Io fluida? Ci sono parecChie voci su di me...». Pierluigi Diaco reagisce così : Paola Barale a Io e Te: «Io fluida? Ci sono parecchie voci su di me...». Pierluigi Diaco reagisce così. Paola Barale è stata ospite nella scorsa puntata del salotto del...

Crollo del viadotto : «Mi sono salvato dal baratro per poChi secondi» : Il Crollo del tratto di 30 metri del viadotto sulla Autostrada A6 Torino-Savona, poteva essere una nuova strage. Daniele Cassol si è fermato solo a qualche metro dal baratro e ha raccontato all’Ansa quello che è successo: «Ero in fase di sorpasso, ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il viadotto non c’era più. Dietro di me arrivava anche un pullman con ...

GAZZETTA – Ormai poChi giocatori seguono Ancelotti - sono quasi tutti svogliati : GAZZETTA – Napoli svogliato, pochi giocatori seguono le direttive di Ancelotti GAZZETTA DELLO SPORT – Il Napoli continua a far discutere le prime pagine dei quotidiani sportivi. La situazione in casa azzurri è sempre bollente, con un altro match importantissimo Ormai alle porte. All’interno dell’editoriale online comparso sulle pagine web della Rosea, il solito Mimmo […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ormai ...

Paola Barale : “Con gli uomini sono una scema - quasi una geisha. Io fluida? Ci sono state parecChie voci su di me…” : “sono una scema io con gli uomini, sono stata quasi una geisha e poi ho capito che le geishe hanno ragione di esistere laddove c’è un contratto, esiste il ruolo. Altrimenti poche geishe ragazze. Ci vuole parità altrimenti se ne approfittano, non capiscono”. A dirlo è Paola Barale che, ospite di Io e Te, ha raccontato per la prima volta aspetti inediti della sua vita privata confessando, tra le altre cose, a Pierluigi Diaco il suo ...

“Da manager della moda a imprenditrice agricola : la mia seconda vita sono uva - olive e lavanda a Chilometro zero” : Terra. lavanda. Sostenibilità. Natura. Per Donatella Manetti l’agricoltura non si declina al femminile solo nel dizionario: da manager nel settore tessile a proprietaria di un’azienda agricola fra le colline marchigiane. Oggi Donatella produce uva, olive e soprattutto lavanda, coltivazione povera tipica della sua terra, ai piedi del monte Conero, ed è la presidente regionale dell’associazione Donne In Campo-Marche, l’Associazione ...

A guadagnare nel mercato delle app sono in poChi - per tutti gli altri restano le briciole : Un nuovo report di Sensor Tower relativo al mercato delle app e dei giochi mobile nel terzo trimestre del 2019 ci dice che a fare festa sono in pochi L'articolo A guadagnare nel mercato delle app sono in pochi, per tutti gli altri restano le briciole proviene da TuttoAndroid.

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / La cabeza e le tasche della squadra sono risucChiate dall’ira di Aurelio : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati finalmente insieme. La lunghissima opera di convincimento dell'ex partecipante di Temptation Island che, dopo essere stato mollato dalla schermitrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non si era praticamente dato pace, ha portato i suoi frutti.E' stato Francesco Chiofalo in prima persona ad aver annunciato la bella notizia ai suoi follower attraverso il proprio profilo ufficiale ...