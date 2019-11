“Chi ero ieri” Vladimir Luxuria | com’era da uomo | prima di diventare quella che

MotoGp – Lorenzo si ritira - Paolo Ciabatti sincero : “Chiudere una carriera con una stagione così triste non è quello che si aspettava nessuno” : Paolo Ciabatti commenta l’annuncio di oggi di Jorge Lorenzo: le parole del ds della Ducati sul ritiro del pilota maiorchino Giornata importantissima, oggi, per il mondo della MotoGp: come preannunciato nella mattinata, Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. Dopo un anno complicato, reso ancor più difficile dal terribile infortunio di Assen, ha deciso di appendere il casco al chiodo. Non si è fatto attendere ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...

“Chiudiamola qui”. Bianca Guaccero - schietta e senza peli sulla lingua - la gela in diretta tv : Continua a tenere banco un fatto accaduto addirittura 11 anni fa. L’attrice ungherese Andrea Osvart in passato dichiarò che la presenza di Bianca Guaccero al Festival di Sanremo 2008 le causò dei problemi: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me. Anche se ho avuto un gran sostegno dei miei fan e da quelli che hanno visto i miei film, ho ...

Flavio Briatore e la baby fidanzata - parla lui : “Chi è davvero Benedetta Bosi” : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. Mentre infatti lui era a Malindi con la nuova ...

Philippe Daverio - polemiche dopo Il Borgo dei borghi. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace. Terroni che rosicano”. Poi però ci ripensa : “Chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di Piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...

Extinction Rebellion - sciopero della fame degli attivisti a Roma. Michael Stipe si unisce alla protesta in Italia : “Chiedono il giusto” : “Non stanno assolutamente chiedendo troppo. Chiedono il giusto“. Michael Stipe, ex leader dei R.E.M., non ha dubbi: gli attivisti di Extinction Rebellion (XR) stanno combattendo una battaglia – non violenta – necessaria. Il cantante ha deciso che devolverà all’organizzazione ambientalista i guadagni ricavati il primo anno dalle vendite delle sue ultime opere, il libro di fotografie “Our Interference ...