Cellino | battuta infelice Balotelli? è nero | lavora per schiarirsi

Il Brescia scambia il razzismo di Cellino per una battuta fraintesa. Che tristezza : Il Brescia interviene sulle dichiarazioni del presidente Cellino. Che nel pomeriggio si era distinto per luminose parole su Mario Balotelli: “Che succede con Balotelli? Che è nero, cosa vi devo dire. Sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà“. Un’uscita pessima. Razzista, è bene specificarlo, perché le parole hanno un peso, sono importanti. Non così, forse, per il club. Che con una nota sul suo sito si premura di ...