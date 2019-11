Caterina Balivo | Nunzia De Girolamo si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo - Cirilli le svela : “Disturbo un conduttore di Rai1” : Vieni da me, Gabriele Cirilli confessa a Caterina Balivo: “Disturbo sempre Flavio Insinna” Gabriele Cirilli è stato oggi ospite a Vieni da me nella rubrica “Intervista con le emoticon”. Attraverso vari personaggi, Cirilli ha parlato della sua vita, della sua carriera e dei suoi progetti. Parlando di Flavio Insinna, con il quale il comico è molto amico, Cirilli ha confessato a Caterina Balivo: “Lo chiamo ...

“Non dovevi farlo”. Tutti contro Caterina Balivo : quel gesto non poteva passare inosservato : Prestissimo vedremo Caterina Balivo alla conduzione di Vieni da Me, puntata preannunciata sul profilo Instagram di Caterina che avrà come tematica cruciale la violenza sulle donne, proprio per onorare il nome di tutte le donne vittime di Femminicidio o ancora impegnate a ricostruire da capo e con coraggio la propria vita. Tuttavia e nonostante la delicatezza del tema, la bella conduttrice campana è stata protagonista di una vera e propria ...

Caterina Balivo - tutti pazzi per la foto inedita di 20 anni fa : “Tale e quale!” : Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ...

Vieni da me - Anna Falchi si confessa da Caterina Balivo : "Ho visto gli Ufo. Agli scettici dico - qualcosa è..." : Anna Falchi confessa in diretta da Caterina Balivo a Vieni da me, su Rai Uno: "Ho visto un ufo per due volte, avevo circa 10 anni, a Reggio Emilia". Spiega l'attrice: "Una volta l'ho visto volare, l'anno successivo siamo stati svegliati di mattina da un rumore assordante all'alba. Nel campo davanti

Vieni da me - Alena Seredova fa piangere Caterina Balivo : la confessione emozionante : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me Alena Seredova, ha parlato di tante cose, non ultima la fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. “Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, commenta la splendida Alena che aggiun

Caterina Balivo - Alena Seredova si confessa a Vieni da Me sul tradimento di Buffon : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Alena Seredova che si sottopone all’intervista della Cassettiera. La modella si racconta senza remore alla padrona di casa e naturalmente il discorso non poteva non cadere sul suo matrimonio con Gigi Buffon e il successivo divorzio. L’argomento viene introdotto dalla Balivo che le chiede se il suo ex le ha portato a casa la Coppa del Mondo. Alena ricorda di averla vista e di averla perfino ...

Caterina Balivo si commuove con Alena Seredova a Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo si commuove con Alena Seredova: “Nessuno pensa che tu…” Alena Seredova è stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica La Cassettiera. L’ex modella e showgirl ha parlato della sua vita privata, della sua carriera, della fine del suo matrimonio con il campione del mondo Buffon e del suo nuovo amore Alessandro. Parlando di quest’ultimo, la Seredova ha detto: “Alessandro è molto ...

Caterina Balivo - Mietta si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo osa presentarsi in tv con un abito viola, evidentemente non è superstiziosa. E accoglie a Vieni da Me Mietta. Il look della presentatrice è dunque in controtendenza. Il viola, come è noto, nel mondo dello spettacolo è considerato una tinta che porta sfortuna e difficilmente gli artisti lo indossano, ma la bella Caterina non si fa problemi ed eccola entrare in studio con un mini dress con scollo importante, proprio del famigerato ...

Caterina Balivo - Maurizio Costanzo la difende : “Lavora molto!” : Maurizio Costanzo difende Caterina Balivo per la frase sessista con Sgarbi a Vieni da Me Il noto conduttore Maurizio Costanzo ogni settimana risponde alle curiosità dei lettori Chi sul settimanale. Tra le tante domande a cui ha risposto, il marito di Maria De Filippi ha parlato di quanto accaduto qualche giorno fa a Vieni da Me. Durante l’intervista a Vittorio Sgarbi, il tema sul ruolo della donna nella società è stato affrontato con tono ...

Rachele Montella ha un malore a Vieni da me. Caterina Balivo : Ma è incinta? : Caterina Balivo ha generato uno scoop inatteso nel corso della scorsa puntata di Vieni da me. La diretta interessata e destinataria delle congetture profuse dalla conduttrice altri non è che l'opinionista interna al programma, Rachele Di Fiore. La commentatrice televisiva, attuale moglie dell'allenatore ed ex calciatore Vincenzo Montella, è stata tacciata di mantenere il riserbo riguardo la notizia di una sua gravidanza in corso. Ma passiamo in ...

Caterina Balivo : ecco la pagella dei suoi look! : Caterina Balivo è senza dubbio una di quelle che sono state aiutate da Madre Natura: fisico asciutto e lineamenti eleganti, decisamente non ha particolari problemi per scegliere cosa mettere, perché le sta bene praticamente tutto! A volte però anche lei potrebbe far meglio. Vediamo insieme la mia pagella dei suoi look (sapete che io sono la signorina Precisetti!). Caterina Balivo, pagella del look: alla Festa del Cinema di Roma Questo abito ...

“Mamma a 52 anni”. Vieni da me - Stefania Orlando spiazza Caterina Balivo : Vieni da me, Stefania Orlando rivela il suo sogno più grande. Cosa ha rivelato la bella attrice a Caterina Balivo? Qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Stefania Orlando, a luglio 2019, dopo ben 11 anni di fidanzamento, ha sposato il fidanzato Simone Gianlorenzi. L’evento, ufficializzato da Rita dalla Chiesa col rito della sabbia, è stato molto seguito anche dai paparazzi. “Sono stati molto carini. Ci hanno regalato l’album di ...