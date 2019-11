Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) La vicenda è triste, molto triste. Lei è(nome di fantasia, ma la storia è vera); ha 48 anni ed è separata, con a carico due figli. Lavora tutto il giorno in un’azienda di pulizie e non ha molte possibilità economiche. Nel maggio del 2000, finalmente, ottiene la casa Itea (casa popolare ingestita da Itea), data la sua condizione economica al limite della soglia della povertà e la condizione sociale in cui vive. I suoi due figli sono come due poli opposti. Gabriele e Franco (qui nomi di fantasia) sono vicini d’età, hanno ora 19 anni il primo e 17 l’altro. Franco è impegnato, con buoni risultati, a scuola e nello sport. Gabriele ha preso una cattiva strada, è caduto nel mondo buio della tossicodipendenza. Da oltre un anno la madre sta lottando per cercare di strapparlo a questa piovra, ma lui ormai è troppo dentro. I soldi per la dose non ci sono quasi mai e, quindi, ...

TutteLeNotizie : Case popolari, in Trentino se delinque uno sfrattano tutti. E vale anche per Mara che ha… - ilfattoblog : Case popolari, in Trentino se delinque uno sfrattano tutti. E vale anche per Mara che ha denunciato - Gnegnyna : RT @Dejin90: Mamma da bambina abitava nelle case popolari e faceva parte di una famiglia molto umile: nonna era casalinga e nonno lavorava… -