Casa della prostituzione scoperta a Giugliano | due denunciati

“La vita in diretta cancellata”. Lorella Cuccarini e Alberto Matano ‘a Casa’ : la decisione della Rai : ‘La vita in diretta’ non sta riscuotendo enorme successo, nonostante i conduttori Lorella Cuccarini ed Alberto Matano lavorino costantemente con dedizione e grande professionalità. I risultati raggiunti negli ascolti non sono grandiosi: lo share varia dal 13 al 15% e spesso non si riescono a collezionare nemmeno due milioni di telespettatori.Ma la notizia riportata da ‘Tv Blog’ è davvero clamorosa e per certi versi decisamente inaspettata. I ...

Google My Storytime permette ai genitori di raccontare le favole della buonanotte anche se lontani da Casa : My Storytime è una nuova funzionalità di Google che permette di far raccontare all'Assistente Google le proprie e personali favole della buonanotte: i genitori che si trovano lontani da casa potranno preregistrarle con tanto di istruzioni per l'uso. L'articolo Google My Storytime permette ai genitori di raccontare le favole della buonanotte anche se lontani da casa proviene da TuttoAndroid.

Infermiera si impicca in Casa della madre : “Il troppo lavoro le ha impedito di farsi una famiglia” : Leona Goddard, 35enne inglese, lavora presso l'unità di salute mentale al Prestwich Hospital di Manchester. Sei mesi prima del suo suicidio, aveva ricevuto una promozione, ma proprio questi nuovi impegni l'hanno portata a convivere con una situazione di forte stress e frustrazione che non è stata in grado di superare.Continua a leggere

La colf che fotografa le stanze della Casa non viola la vita privata del datore di lavoro : Non è solo il governo a cercare di contrastare in tutti i modi possibili il cosiddetto lavoro nero, ovviamente anche altre istituzioni dello Stato sono impegnate su questo fronte, prima fra tutte la Magistratura. Tra le diverse tipologie di lavoro, una categoria dove il lavoro nero è molto diffuso è quella della collaboratrici familiari e domestiche. Ora una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta a disciplinare gli strumenti di prova a ...

Tesla - Prima del Cybertruck : storia della Casa che ha reso cool le elettriche FOTO GALLERY : Nelle prossime ore, la Tesla presenterà il nuovo Cybertruck, linedito e futuribile pick-up che si aggiungerà a una gamma di vetture elettriche che al momento comprende le Model S, Model 3 e Model X, in attesa della Model Y (con la quale completare l'ormai nota sequenza-gag S3XY) e della Roadster di nuova generazione.Numeri da record. La Casa di Palo Alto, accordatasi con FCA per conteggiare le elettriche nella gamma europea del gruppo ...

Sinisa Mihajlovic torna a Casa dopo il terzo ciclo di chemioterapia : la gioia della moglie su Instagram : La moglie Arianna mostra tutta la sua gioia: Sinisa torna a casa. Finito il terzo ciclo di chemioterapia per combattere la leucemia, l’allenatore del Bologna torna finalmente a casa e Arianna Rapaccioni pubblica una foto all’uscita dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Sono molti i tifosi, non solo rossoblu, che hanno notato come il mister sia provato negli ultimi giorni. Quel che è certo è che Mihajlovic ha una grande ...

Ex collina ville Casamonica - fiaccolata della legalità in occasione di anniversario abbattimento : Roma – Circa un centinaio di persone stanno prendendo parte alla fiaccolata della legalita’, sulla collinetta di via del Quadraro, a Roma, dove un anno fa furono abbattute otto villette abusive della famiglia Casamonica. Alla fiaccolata stanno partecipando la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, e la presidente ...

Trenta - Corriere : “Affito di 141 euro al mese per la Casa della Difesa”. Lei diceva di pagarne 540 : Non 540 euro al mese, come l’ex ministra aveva dichiarato, ma molti meno: 141,76 euro è il canone mensile che Elisabetta Trenta paga per l’affitto della casa di servizio del ministero della Difesa. Diventano al massimo 314,95 euro di affitto se si include anche la rata per l’utilizzo dell’arredamento. Lo rivela il Corriere della Sera, citando la relazione preparata dal dicastero per rispondere alle interrogazioni dei ...

Scavi di Ercolano - terreno scivola giù dalla scarpata sul giardino della Casa di Telefo : scivolamento corticale di terreno lungo il viale Maiuri. In corso le verifiche: la zona era chiusa al pubblico

Mourinho trova Casa : il tecnico portoghese alla guida della panchina del Tottenham : Mourinho torna in panchina: il tecnico portoghese alla guida del Tottenham Il Tottenham si è dato subito da fare: dopo l’annuncio dell’esonero di Mauricio Pochettino, che non è riuscito a far brillare la sua squadra, il club ha subito trovato il rimpiazzo giusto per risollevare le sorti del team. Diversi i contendenti alla panchina del Tottenham, tr questi anche Allegri, Ancelotti e Howe, ma alla fine a spuntarla è stato Josè ...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - questo weekend arriva l'evento della Casa di Carta : Ubisoft annuncia un nuovo minievento a tempo limitato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, basato sulla celebre serie TV di Netflix Original, La Casa de Papel.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Sposa la figlia e fa sesso con lei nella Casa in cui hanno ucciso il fidanzato della 31enne : Un 55enne americano ha Sposato sua figlia 31enne e ha fatto sesso con lei nella stessa casa in cui avrebbero ucciso il suo ragazzo tre settimane prima. Larry Paul McClure è stato accusato di omicidio di primo grado per la morte di Tomas McGuire, 38 anni, che frequentava sua figlia Amanda. Anche l'altra figlia dell'uomo sarebbe coinvolta nell'omicidio.Continua a leggere

Trenta lascerà la Casa della Difesa : “Mio marito ha presentato istanza di rinuncia. Forse da ministro ho dato fastidio a qualcuno” : Elisabetta Trenta lascerà la casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuta’ come appartamento “di servizio” quando era nel governo. “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”, dice l’ex ministra a 24 Mattino su Radio 24. “Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e ...

Trenta e la Casa della discordia 'Mio marito rinuncia - andremo via' : "Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco e mettere a posto la mia vita da un'altra parte. Sono una cittadina come gli altri, chiedo e pretendo rispetto''. Ad annunciarlo l'ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, spiegando che stamane ''il marito'' ha presentato la rinuncia all'alloggio di servizio dove lei abitava. Segui su ...