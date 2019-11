Capelli che cadono | barba | sopracciglia e ciglia che si diradano | cos’è l’alopecia

Tagli di Capelli corti e medi per l'anno nuovo : dal caschetto lilla al Babylights : In vista dell'anno nuovo emergono tantissime tendenze legate ai Tagli di capelli. La moda riserva delle novità interessanti per qualsiasi capigliatura, ma nelle prime settimane del 2020 primeggeranno le chiome medie e corte. Dai caschetti classici color lilla ai pixie cut blu scuro, i trend promettono di accontentare tutte. Si parla anche di Long Bob e del freschissimo Shaggy Bob, che permetteranno di trascorrere i prossimi mesi freddi in pieno ...

Tagli di Capelli medi nell'autunno-inverno : il carré pari e il caschetto scalato : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le chiome medie. Le proposte arrivano dai saloni dei più famosi parrucchieri. Nuove chiome I veri protagonisti della stagione sono i Tagli di lunghezza media: quest'ultimi sono sempre piuttosto facili da gestire. Nei saloni francesi sono stati realizzati dei carré da portare lisci o leggermente mossi. Il marchio Framesi ha ...

Sunsilk Pochette by Chiara Nasti : 5 prodotti di bellezza per Capelli brillanti senza effetto crespo : Dalla collaborazione tra Sunsilk e Chiara Nasti nasce la linea Scintille di Luce, un trattamento completo per capelli...

Tagli di Capelli corti nell'autunno-inverno : il caschetto e le mèches : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le donne il caschetto corto portato da Lily Allen. La capigliatura è facilissima da acconciare ed è perfetta in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento come le mèches. Nuove chiome Ultimamente Lily Allen ha abbandonato i suoi lunghi capelli color platino ed ha sfoggiato un'hairstyle tutto nuovo. La cantautrice ha ...

Tagli di Capelli corti e medi per l'autunno-inverno : dal Babylight al caschetto antiage : Sopraggiungono delle curiose novità riguardanti i Tagli di capelli corti e medi e le nuove colorazioni per la stagione autunno-inverno. Secondo Vanity Fair, nella prossima stagione fredda andranno di gran moda i look versatili ed estremamente sbarazzini. Il vero protagonista sarà il caschetto che si presenta sotto una vasta gamma di varietà. Si parla di 'Power Bob' per la donna in carriera, di 'Chin Bob' per le tradizionaliste e di 'Lob' per chi ...

Tagli di Capelli corti e medi per l'autunno-inverno : il caschetto ristretto e il Ladylike : In queste settimane continuano ad emergere frequenti novità riguardanti i Tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Tra le varie proposte figurano alcuni look ispirati al secolo scorso. Parliamo di caschetti, bob ma anche di shag, mullet e altri ancora. Tutti questi look non solo donano una ventata di freschezza, ma sono al contempo eleganti e pratici da portare. Perfetti per qualsiasi età, queste tendenze corte e medie sono ...

Selma Blair “festeggia” i Capelli che ricrescono : “Li lascerò così - corti e grigi…” : Dopo aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla nel 2018, Selma Blair ha cominciato il suo lungo e faticoso viaggio per contrastare la malattia. Un viaggio che l’ha portata a un trapianto di cellule staminali e a pesanti cicli di chemioterapia. Attraverso Instagram l’attrice ha documentato la sua battaglia, che tra le conseguenze, ha avuto anche la perdita dei capelli. capelli che ora stanno ricrescendo: “Mi sembra ...

Ragazza che si strappa i Capelli/ Tricotillomania 'prima a mamma - ora i miei' Le Iene : Tricotillomania, Le Iene Show racconta la storia di tre ragazze che si strappano i capelli. Giulia: 'prima tiravo quelli di mia madre, ora i miei'.

Tagli di Capelli e tonalità per l'autunno-inverno : il caschetto e il biondo fragola : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto portato da Anna Wintour. L'hairstyle della giornalista è perfetto per le donne di ogni età. Di seguito tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Anna Wintour è sempre stata fedele al suo caschetto e lo sfoggia da quando era una ragazzina. La lunghezza della chioma in questione arriva al mento: inoltre il Taglio ...

Tagli di Capelli e acconciature per l'autunno-inverno : il caschetto e la coda di cavallo : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Julia Roberts. L'hairstyle in questione è perfetto in ogni occasione e inoltre risulta molto facile da gestire. Nuove chiome In questo periodo anche le celebrità sentono il bisogno di rinnovare il proprio look e l'ultima è stata Julia Roberts. L'attrice ha abbandonato la sua lunga chioma liscia ed ha optato per un ...

Meghan Markle - l'album dei ricordi delle recite scolastiche : i Capelli il suo punto di forza : Da quando si è sposata con il principe Harry, Meghan Markle ha uno dei volti più conosciuti al mondo. Negli anni ha cambiato il look, ma quando era bambina i suoi capelli da...

Caduta Capelli - perché ne perdiamo così tanti in autunno? : La perdita dei capelli è un classico in autunno, durante il cambio di stagione. Già durante l'estate, con la salsedine, il cloro e i raggi UV, la chioma si indebolisce, è più fragile, appare spenta e disidratata, i fusti si assottigliano e le punte si spezzano. Con l'abbassarsi delle temperature poi il cuoio capelluto si stressa e indebolisce ancora di più, causando così la tipica Caduta dei capelli. Ma ...