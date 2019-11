Calendario Lunare Dicembre 2019 | date per segni zodiacali | taglio capelli | luna piena

Fonte : correttainformazione

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ilè una scansione temporale meno tradizionale, da un punto di vista prettamente occidentale. Se pensiamo che è dalle importanti scoperte scientifiche del Rinascimento che gran parte del mondo si basa sulgregoriano, vien da sé riflettere su come l’uomo si sia abituato ad organizzare la propria quotidianità in relazione all’anno solare. Il, quella cosa aleatoria che ingabbia invisibilmente il tempo e lo organizza, è una convenzione automatica entrata a pieno titolo nel senso comune, ma che non esclude tuttavia la presenza di altri calendari, che basano la propria organizzazione su particolari eventi astronomici. A fare da esempio è la cultura araba: ilislamico si basa infatti sullae il suo moto. Ecco la sorprendente lettura del, che si basa non più sul ciclo dell’anno solare e delle sue stagioni, bensì sui mesi ...

gioiet3 : Come le fasi lunari influenzano i capelli? - itsdangeer : guarda te se per colpa sua devo pure diventare un'esperta nel calendario lunare - gandvadi : Aggiunto collegamento al Lunario e al Calendario Lunare nella barra superiore -