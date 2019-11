Calendario Biathlon 2019-2020 | date e programma di Coppa del Mondo | Europei e Mondiali di

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche ilapre ufficialmente i battenti con ladelche alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata competizione interna con l’emergente Lisa Vittozzi. Ilufficiale prevede dieci tappe distribuite in poco meno di quattro mesi e si aprirà sabato prossimo nella classica località svedese di Östersund. Il trittico di dicembre, che precede la piccola sosta natalizia, riporterà poi gli atleti la settimana successiva sulle Alpi, con il classico weekend di Hochfielzen che verrà seguito dall’atteso ritorno su suolo francese ad Annecy-Le ...

