Calenda Renzi con Briatore? Rischio reputazione Flavio replica taci

Calenda : “Renzi in Arabia Saudita con Briatore e Buti? Rischioso per la sua reputazione. Ironia sul mio partito? La trovo sbagliata” : “Matteo Renzi e la sua cena in Arabia Saudita con il faccendiere Tommaso Buti e con Flavio Briatore? Urca! Mettiamola così: non credo che ci sia un rischio per la sicurezza nazionale, ma c’è un rischio per la reputazione personale di Renzi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24 dall’europarlamentare Carlo Calenda, leader e fondatore del neo-partito Azione. E aggiunge: “trovo pericolosissimo che i due principali ...

Carlo Calenda e Matteo Richetti danno vita ad Azione : attacco a Renzi e Zingaretti : E’ stato battezzato ufficialmente Azione. E’ il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. L’ex Ministro ha annunciato di

Carlo Calenda fonda un nuovo partito - Azione. E attacca Matteo Renzi e Pd : "Rammolliti - di cosa hanno paura" : Carlo Calenda ha presentato il suo nuovo partito che si chiama Azione. Non un "partito personale. È un partito, con uno Statuto e a giugno ci sarà il primo congresso. Del movimento avrà gli obiettivi". Un partito che si colloca nel campo del centrosinistra. "Siamo di centrosinistra e siamo riformist

“Il M5s vuole chiudere l’Ilva - il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda : "Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E

Manovra - Zingaretti : “Da Renzi operazione di basso livello - basta liti. Calenda? Ci dia una mano su crisi aziende” : “Nel governo ci sono troppe polemiche. Tutti i giorni si litiga e questo non va bene, perché abbiamo promesso agli italiani di dar loro una speranza contro l’odio. Si può governare insieme da alleati ma non si può governare insieme da nemici nemici, perché altrimenti c’è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del governo”. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Dimartedì ...

Ex Ilva - Renzi : “Calenda? Non sopporto chi fa polemica e sciacallaggio nei talk in cerca di visibilità” : Dure le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la presentazione del libro Noi e lo Stato all’Istituto Luigi Sturzo a Roma, rivolte all’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Il tema è l’Ilva e lo scudo penale. “In un Paese civile, di fronte a ciò che ha annunciato ArcelorMittal, non si dovrebbe fare polemica e sciacallaggi. Da 24 ore chi dice che Mittal se ne va per la norma sullo scudo ...

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...