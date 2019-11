Brescia | Cellino | “Grosso? Mi avevano detto fosse un mago Balotelli dà più peso ai

Brescia - Cellino dichiarazioni shock : “Cosa dico su Balotelli? Che è nero e sta lavorando per schiarirsi…” : Le dichiarazioni di Massimo Cellino su Mario Balotelli “Cosa ci dice su Mario Balotelli? Che è nero, che sta lavorando per schiarirsi…”. Massimo Cellino torna a parlare di Mario Balotelli e lo fa con parole che faranno molto discutere. “Ma ci sono delle difficoltà – ha dichiarato il presidente delle rondinelle -. Nel calcio ci sono le squadre che combattono e vincono, un giocatore da solo non può vincere la ...

Balotelli - il patron del Brescia Cellino : “Che gli succede? È nero - sta lavorando per schiarirsi” : “Che succede con Balotelli? Che è nero, cosa vi devo dire. Sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà”. Con questa frase Massimo Cellino, presidente del Brescia, a margine dell’assemblea della Lega Serie A, ha risposto sorridendo a proposito dell’esclusione di Mario Balotelli contro la Roma. Un tentativo di battuta mal riuscito del patron Bresciano, durante una analisi lunga della situazione delle Rondinelle, che ...

Brescia – Balotelli a colloquio con Cellino : in arrivo una sanzione disciplinare? : Balotelli da Cellino: l’attaccante del Brescia non si allena, in vista una sanzione disciplinare Clima teso in casa Brescia: Mario Balotelli dopo essere stato allontanato ieri da Fabio Grosso durante l’allenamento, è stato oggi a colloquio col presidente Cellino. Un faccia a faccia durato circa dieci minuti, durante il quale SuperMario ha ascoltato senza replicare tutto ciò che il presidente aveva da dirgli. Balotelli, dopo il ...

Balotelli - segnali di distensione con il Brescia : l’attaccante a colloquio con Cellino : La quiete dopo la tempesta. E’ proprio il caso di citare la nota poesia di Giacomo Leopardi per descrivere ciò che sta accadendo a Brescia il giorno dopo il caso che ha visto protagonista Mario Balotelli, allontanato dall’allenamento dal tecnico, Fabio Grosso, a causa di comportamenti non consoni, derivanti dal fastidio dell’attaccante che dalle prove tattiche aveva capito che domenica a Roma sarebbe partito dalla ...

Brescia - Cellino prova a minimizzare il caso Balotelli : “Mario non ha più sorriso dopo i fatti di Verona” : Interrogato su quanto accaduto ieri, il presidente del Brescia ha provato a minimizzare il caso Balotelli La bomba è deflagrata intorno alle 16 di ieri pomeriggio, quando Fabio Grosso ha invitato Mario Balotelli a guadagnare la via degli spogliatoi, dopo un allenamento trascorso senza particolare voglia di lavorare. Claudio Grassi/LaPresse Un comportamento che ha irritato e non poco l’allenatore del Brescia, che non ha avuto remore ...

Panchina Brescia - Corini esonerato dopo il ko con il Verona : Cellino ha già scelto il sostituto : Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Corini, il presidente del Brescia è andato subito a caccia del sostituto Il pessimo avvio di campionato del Brescia è costato caro a Eugenio Corini, il presidente Cellino infatti ha deciso di esonerare il proprio allenatore, ufficializzando la propria scelta nella serata di ieri, dopo il ko con l’Hellas Verona. LaPresse/Gianfilippo Oggioni Già nel pomeriggio di domenica, il ...

Brescia - Cellino e il possibile esonero di Corini : “continuo ad avere fiducia in lui - mai contattato nessuno” : Il presidente del Brescia ha commentato le voci di un possibile esonero di Corini, confermando il proprio allenatore La situazione in casa Brescia non è affatto semplice, solo sette punti conquistati nelle prime otto giornate, un bottino scarno che obbliga la squadra di Corini a navigare in zona retrocessione. Tano Pecoraro/LaPresse Nella giornata di oggi si sono rincorse le voci di un esonero dell’allenatore delle ...

Brescia - Cellino conferma la fiducia a Corini : “vogliamo rifarci” : Il Brescia deve tornare a vincere in campionato. Nel turno infrasettimanale sarà l’Inter avversaria allo stadio Rigamonti: i tre punti mancano come il pane da più di un mese. “Saremo arrabbiati quanto loro – ha introdotto nella sua conferenza stampa pre partita Eugenio Corini – Loro hanno perso punti con il Parma, noi veniamo da una brutta prestazione a Genova: vogliamo rifarci”. Il tecnico biancoazzurro è ...

Panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...