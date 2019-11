Brescia – Battuta infelice di Cellino | il presidente fa discutere | “Balotelli? E? nero e

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019)facon unasu Balotelli: le parole deldelIl ‘caso Balotelli’ sta facendo molto: dopo l’allontanamento dall’allenamento di qualche giorno fa da parte di Fabio Grosso, l’attaccante delha rotto il silenzio ieri sui social. Oggi, a far, sono le affermazioni del. Gianluca Checchi/LaPresse “Cosa succede a Balotelli? Che èe sta lavorando per schiarirsi però ha molte difficoltà. E’ successo che nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se noi pensiamo che un giocatore da solo possa vincere la partita, offendiamo la squadra e il gioco del calcio“, ha dichiarato. “E’ giusto comunicare con la gente però forse Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. L’ho preso perchè è un metro ...

mariamacina : Cellino, battuta shock: 'Balotelli? E' nero, sta lavorando per schiarirsi' - La Gazzetta dello Sport - Tutto il ros… - RadioSportiva : ??? Antonio Filippini: 'Uscita di #Cellino su #Balotelli? Battuta fuoriluogo. Dopo così tante polemiche sul razzismo… - giuseppesarcia : RT @napolista: Ma quant’è spiritoso Cellino: «Balotelli? È nero, lavora per schiarirsi» La solita battuta razzista che solo in Italia non… -