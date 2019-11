Brasile | petrolio sulla costa di Rio de Janeiro Bolsonaro | “Prepariamoci al peggio | può

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 novembre 2019) La Marina militare brasiliana ha trovato tracce didi Rio de. Il greggio è stato raccolto per stabilirne la provenienza. L’episodio potrebbe essere collegato all’avvistamento di una chiazza di idrocarburi al largo del nord-est del Paese, avvenuto circa tre mesi fa. Il presidente Jairha avvertito di “prepararsi al” perché “nelre dei casi finora ha raggiunto il litorale solo il 10%” del greggio sversato. I contorni del grave incidente non sono ancora chiari:ha ammesso di non sapere quantosia finito in mare. E finora non è stata individuata la nave responsabile: secondo le autorità brasiliane potrebbe essere venezuelana. L’Istituto brasiliano per l’ambiente e la Marina stimano che siano state raccolte circa 6mila tonnellate di greggio. L’incidente potrebbe avere ...

