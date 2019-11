Bonus mamma domani 2020 | cos’è | importo | durata | beneficiari

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 25 novembre 2019) Confermato anche per ilildi 800 euro per le donne in gravidanza. È quanto emerge dal disegno di Legge di bilancio che ha da poco iniziato il suo iter parlamentare. La bozza del provvedimento non ritocca in alcun modo il “Premio alla nascita di 800 euro” o “”, prestazione erogata dall’INPS in occasione della nascita o adozione di un minore e riconosciuta a prescindere da qualsiasi requisito reddituale o ISEE. Il, introdotto dal 1° gennaio 2017, potrà quindi essere richiesto anche nelsenza peraltro subire alcuna modifica rispetto all’anno corrente, in termini di, modalità di richiesta e documentazione da allegare. Si affianca ad un’altra prestazione economia che l’Inps riconosce alle neo-famiglie: ilbebèerogato sui figli nati o adottati. Naturalmente, non si possono escludere né prevedere eventuali ...

softsyoungk : the way faccio qualsiasi cosa mi dica mamma come se potessi avere un bonus per il concerto dei day6.. disperata Tip… - ljpismyheroo : RT @itsiolee: Ho appena preordinato con il bonus Fine Line DI harry e LP1 di Liam. Adoro mamma mia. -