Biathlon – La Coppa del Mondo riparte da Oestersund | Wierer difende il pettorale di leader

Biathlon - raduno ad Anterselva per la squadra A di Coppa del Mondo : c’è anche Dominik Windisch : L’azzurro si allenerà ad Anterselva per sette giorni con la squadra A di Coppa del Mondo, partenza fissata per il 19 ottobre In attesa di scendere in pista ad Anterselva a febbraio per i Mondiali del 2020, Dominik Windisch, in compagnia di alcuni effettivi della squadra A di Coppa del Mondo, si allenerà nella località altoatesina in occasione di un raduno, il cui inizio è programmato per la giornata di sabato 19 ottobre. Per ...