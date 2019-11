Beppe Grillo concretizza il caos Il M5s si allea con il Pd ed esplode | il

Beppe Grillo all’ambasciata cinese a Roma - è polemica. Meloni chiede commissione : Dopo il caso Metropol e il Russiagate, si torna a parlare di ingerenze straniere in Italia: questa volta e' la visita di Beppe Grillo nella sede dell'ambasciata cinese a Roma a diventare un politico. Quelle quattro ore di colloquio alimentano i sospetti di chi vede il fondatore M5s in procinto di "vendere il Movimento" e addirittura l'Italia a Pechino. Il primo a chiedere chiarimenti e' il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale si augura ...

Alessandra Ghisleri archivia Luigi Di Maio : "Leader? Per lui è finita - vi spiego la mossa di Beppe Grillo" : Alessandra Ghisleri non ha dubbi. Per lei l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio non è stato altro che un commissariamento. Il fondatore del Movimento, giunto a sorpresa a Roma, aveva battezzato nuovamente il titolare della Farnesina "come unico leader pentastellato". Una dichiarazione che però

Beppe Grillo e Nicola Zingaretti - il contatto e l'amica in comune : come si è arrivati a commissariare Di Maio : Nel momento in cui la tensione in casa 5 stelle si taglia a fette, Beppe Grillo e Luigi Di Maio si sono incontrati a Roma per stemperare le agitazioni e ribadire la fiducia a di Di Maio come capo politico. Nello sfondo, tuttavia, ci sarebbe un contatto telefonico tra lo stesso fondatore del moviment

Elezioni Emilia-Romagna - Maglie : 'Beppe Grillo consegna al M5S progetto Prodi sul Colle' : Il voto della piattaforma Rosseau ha dato al Movimento Cinque Stelle mandato di presentarsi alle prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Si tratterà di un passaggio complicato per i grillini che, dopo la grande affermazione delle politiche del 2018, continuano a manifestare difficoltà, soprattutto quando le urne sono quelle degli enti locali. Dopo il fallimento dell'intesa con il Pd in Umbria, i pentastellati correranno da ...

Luigi Di Maio con i fedelissimi attacca il piano di Beppe Grillo : "Rischiamo la scissione verso Salvini" : Un momento politicamente drammatico, per Luigi Di Maio. Dramma acuito dall'incontro di sabato con Beppe Grillo in cui è stato, di fatto, commissariato. Commissariamento che ha provato a smentire il Blog delle Stelle, finendo così, paradossalmente, per confermare tutto il disappunto del capo politico

Paragone : "M5s non più all'altezzaE Beppe Grillo ha perso la bussola" : Altro che pace. All'interno del Movimento Cinque Stelle il livello dello scontro è sempre altissimo, anche dopo l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio, se non addirittura di più. A capitanare gli scontenti c'è il senatore Gianluigi Paragone Segui su affaritaliani.it

Roberta Lombardi - appello a Beppe Grillo : "Ferma Matteo Salvini e i sovranisti e basta uomini soli al comando" : Roberta Lombardi si appella a Beppe Grillo: "Ferma il sovranismo. basta uomini soli al comando". In una intervista a La Stampa la grillina si dice "molto contenta che si sia capito che l'uomo solo al comando è un modello politico e culturale che non si addice al Movimento. E Beppe è stato chiaro sul

Beppe Grillo - le voci : azzera Luigi Di Maio sul suo blog? "Presto un post per un nuovo voto su Rousseau" : Commissariamento totale. Si torna all'incontro di sabato, a Roma, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo, col comico che di fatto ha esautorato il capo politico. Di Maio sì confermato nel suo ruolo con tanto di "non rompete i cog***", ma passa la linea del comico: alleanza col Pd in primis. E il commissar

Maria Giovanna Maglie su Beppe Grillo : "Il vero piano è Prodi al Colle - farlo fallire è un dovere" : Che cosa sta accadendo, davvero, al governo? Quali le implicazioni delle mosse di Beppe Grillo, dalla visita all'ambasciata cinese su cui le opposizioni chiedono lumi e su cui lui si trincera dietro a un "no comment" e fino al faccia a faccia con Luigi Di Maio? Una teoria, piuttosto inquietante, la

Alessandro Di Battista fatto fuori da Beppe Grillo - il retroscena : addio M5s - l'ipotesi è sul tavolo : L'incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo avvenuto sabato a Roma non solo ha segnato il commissariamento del capo politico da parte del capo comico, ma anche il nuovo tramonto della stella di Alessandro Di Battista. Tornato in auge come potenziale capetto del M5s per il dopo-Di Maio, tanto che lo

Beppe Grillo è stato per due ore e mezza all'ambasciata cinese : È durata due ore e mezza la visita all'ambasciata cinese a Roma di Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, nella capitale da ieri e alle prese con i mal di pancia dei suoi. Stamattina due ore di chiarimento con il capo pentastellato Luigi Di Maio. Poi, a meta' pomeriggio, la decisione di salire su un taxi e di recarsi all'ambasciata cinese, dopo la cena di ieri con l'ambasciatore di Pechino a Roma, Li Junhua, cena dalla quale ...

Luigi Di Maio - pizzino a Beppe Grillo prima del faccia a faccia : "Dopo di me c'è solo Alessandro Di Battista" : Pace fatta, almeno in apparenza, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. L'incontro a Roma in hotel è finito con una tregua armata, spacciata dai diretti interessati come tregua a tutto tondo. Il comico, per esempio, dice: "Il capo politico è Luigi Di Maio, non rompete i co***". Messaggio rivolto al sempr

Beppe Grillo e Matteo Salvini - volano stracci : "Sei pericoloso" - "Fai pena" : Beppe Grillo e Matteo Salvini ai ferri corti. I due non usano giri di parole. A "sparare" per primo è il comico che dopo l'incontro con Luigi Di Maio, ha subito messo nel mirino ancora una volta il Carroccio e la Lega. Le sue parole sono durissime: "Avete scelto questa votazione in Emilia Romagna, c

Vertice dei leader M5S - Grillo : «Di Maio non può essere sostituito - nuovo contratto col Pd» I tormenti di Beppe - il salvatore invocato : Il capo politico rientra dalla Sicilia a Roma per incontrare il fondatore del Movimento. Decisa la strategia dopo il caos innescato su Emilia e governo dal voto su Rousseau