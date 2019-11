Benevento | continua lo sciame sismico | il sindaco riunisce il centro operativo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Altre scosse di terremoto stanno creando panico in provincia di. Dopo il sisma di questa notte, con epinelle vicinanze di Ceppaloni, lostando a far tremare la terra nelle ultime ore. Alle 11,27 è stata avvertita l’ultima scossa, con magnitudo stimata tra 2.9 e 3.4 scala Richter. Il, Clemente Mastella, ha convocato con urgenza una riunione del Coc (comunale) per fare un esame della situazione alla luce degli eventi. Nel frattempo il Comune ha già attivato le procedure per effettuare una ricognizione degli edifici pubblici di propria competenza e il primo cittadino ha avuto un lungo colloquio telefonico con il comando provinciale dei vigili del fuoco. Mastella ha disposto, in via precauzionale, l'immediata chiusura di scuole e uffici pubblici. Alcuni studenti di Ceppaloni sono usciti in anticipo dalle classi, dato che stamattina ...

alfredosalzano : TERREMOTI. CONTINUA A TREMARE IL SANNIO, NUOVA SCOSSA DI MAGNITUDO 2.7 | Tv7 Benevento -