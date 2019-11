Ben 4 smartphone ASUS in offerta con il Black Friday 2019 nello store ufficiale | tutte le

Scoperte Ben 146 falle di sicurezza sugli smartphone Android : la colpa è dei produttori : I produttori di smartphone Android vendono i loro dispositivi con molte falle di sicurezza sotterrate nel sistema operativo estremamente difficili da rimuovere: l'utilizzo di applicazioni e servizi di produttori di terze parti non aiuta certo il problema, ma azienda come Samsung sono certe che le falle siano inoffensive. L'articolo Scoperte ben 146 falle di sicurezza sugli smartphone Android: la colpa è dei produttori proviene da TuttoAndroid.

Usate troppo lo smartphone? Provate le nuove app di Google per il Benessere Digitale : Google ha annunciato sei nuove app, già disponibili nel Play Store, nell’ambito del Digital Wellbeing. Per chi non lo ricordasse, questa funzione, che in italiano significa Benessere Digitale, è stata annunciata da Google insieme ad Android con lo scopo di limitare la dipendenza degli utenti dalle app social e dalla tecnologia in generale. Google ascrisse ai tempi che “la tecnologia dovrebbe migliorare la vita, non distoglierci da essa. Ci ...

Parte per Ben 8 smartphone Huawei e Honor il programma beta oggi 24 ottobre - ora è ufficiale : Sta arrivando per ben 8 smartphone la beta di EMUI 10, tra quelli legati al mondo Huawei e Honor. Per alcuni tra i device trapelati oggi 24 ottobre non si tratta certo di una novità assoluta, considerando il fatto che almeno tre dispositivi hanno visto il programma in questione partire già in Italia, ma è importante evidenziare come il tutto sia stato ufficializzato in queste ore con tanto di locandina. Proviamo dunque a mettere a fuoco la ...

OnePlus 7T Pro : uno smartphone top di gamma veloce e Ben fatto - a cui manca solo una buona autonomia : OnePlus 7T Pro è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda cinese, annunciato ufficialmente ieri sera. Costa 759 euro, sarà in commercio a fine ottobre ed è un prodotto che punta soprattutto sulle prestazioni. Non è un caso, quindi, che sia uno dei dispositivi più veloci tra quelli che abbiamo provato. OnePlus ha inoltre puntato su un design unico nel suo genere, con la fotocamera anteriore a scomparsa, per lasciare tutto lo spazio frontale ...