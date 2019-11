Belen e Stefano De Martino | al via il processo per presunte botte ai paparazzi nel 2012

“In tribunale”. Belen e Stefano - il cerchio si chiude. Facce lunghe e nervi tesi : : Le telecamere e gli scatti dei fotografi non sono mancate ma stavolta di mezzo non c’è nessun red carpet. Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino (con cui la bella argentina è tornata a fare coppia fissa dopo il periodo trascorso accanto al centauro Andrea Iannone) dovranno presentarsi al palazzo di giustizia di Latina in veste, loro malgrado, di protagonisti. Nel processo, ormai agli sgoccioli per l’aggressione a due paparazzi su un ...

Belen Rodriguez e Iannone nello stesso locale : lei con Stefano - lui senza Giulia De Lellis : Inaspettato incontro a cena tra due chiacchierati ex: Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno optato per il medesimo ristorante di Milano per trascorrere qualche ora di svago venerdì 22 novembre. La showgirl si è mostrata sui social network in compagnia del marito Stefano De Martino (e anche altri familiari, come i genitori e Santiago), mentre lo sportivo si dice fosse al tavolo con alcuni amici: di Giulia De Lellis, presunta "rivale" ...

Stefano De Martino - Belen Rodriguez si è rivista con Iannone? Il gossip : Belen Rodriguez ha rivisto Andrea Iannone di nascosto da Stefano De Martino? Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio gossip: Belen ha rivisto Andrea Iannone? A diffonderlo è stata la pagina Instagram ‘Very inutil people‘, secondo cui la conduttrice di Tu Si Que Vales ha rivisto l’attuale compagno di Giulia De Lellis in un noto ristorante di Milano. In realtà questo gossip è morto sul nascere. Dopo approfondite ricerche, ...

Santiago artista prodigio : il talento del figlio di Belen e Stefano lascia senza parole : L’arte scorre abbondantemente in casa Rodriguez – De Martino. Belen è un’affermata modella, presentatrice e chi ne ha più ne metta, Stefano è un amato ballerino, oggi anche conduttore tv, e il piccolo Santiago (6 anni) poteva mai non sviluppare un qualche talento artistico? Certo che no, e infatti un video postato sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez, zia del fanciullo, lo mostra intendo ad eseguire un ritratto che ...

Stefano De Martino e i ritocchi - Bianca Guaccero punge : 'Ex di Belen si somigliano tutti' : Stefano De Martino non l'ha mai ammesso direttamente, ma che il suo viso sia molto diverso rispetto a quello che aveva quando ha debuttato in tv è evidente a tutti. Mentre a "Detto fatto" si disquisiva dei presunti ritocchini fatti dal presentatore napoletano, Bianca Guaccero ha fatto un commento che ha trovato d'accordo gran parte dei telespettatori: tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano fisicamente. Jonathan su De Martino: 'Cosa ...

Papà Stefano e mamma Belen Rodriguez col piccolo artista Santiago : A casa Rodriguez-De Martino l’arte scorre a fiumi, almeno a giudicare dal loro erede, il piccolo Santiago che ripreso in un tenero video dalla zia Cecilia Rodriguez, altro talento di famiglia, ha mostrato il bambino mentre si dava da fare con matite e pastelli perché è il disegno la sua vera,grande passione, almeno per il momento. Se sua madre Belen Rodriguez è una affermata modella, presentatrice e showgirl e il padre Stefano De Martino è un ...

“Mi riempi l’anima”. Belen - dedica inaspettata sui social : non è per Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Cecilia hanno lasciato tutti a bocca aperta. Volevano stupire e l’hanno fatto nel giorno del compleanno di papà Gustavo. A parlarne per prima è stata Belen che, tramite una Instagram story, ha spiegato che suo padre ha sempre voluto incidere un brano e, quest’anno, il suo desiderio si è concretizzato. Gustavo Rodriguez ha portato con sé, dall’Argentina, la sua passione per la musica: ha suonato diverse volte la chitarra, ...

Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo : Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso. Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle ...

Belen - Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…» : Belen, Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…». La showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio motivazione dedicato ai fan. Ma tra i commenti, qualcuno le ha chiesto della gelosia di Stefano e la sua risposta ha spiazzato tutti. Ma andiamo con ordine. Nel messaggio motivazionale per i fan, Belen ha scritto: «Non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi. Se date rilevanza a ...

Stefano De Martino : «Sposare di nuovo Belén? Ho già dato - perseverare è diabolico» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveQuando le cose vanno talmente bene, si può correre il rischio di ...