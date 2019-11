Barone Rosso 25 novembre | Dolcenera | Alessandro Quarta | Stragà e Andrea Castelfranato

Barone Rosso 18 novembre : Cristina D’Avena - Niccolò Fabi - Stef Burns e il Gallo : https://youtu.be/ZtFZKHCt-Ps Stasera saranno 3 ore in diretta (ma basteranno o ci inoltreremo nella notte?) davvero straordinarie per gli artisti che arriveranno: Niccolò Fabi, Cristina D’Avena e musicisti che suonano anche con Vasco Rossi: Stef Burns, il Gallo, oltre a Cicci Bagnoli, la Gallo Band… poi il Gallo mi ha detto che verrà anche Kumi. Il Barone Rosso sarà in diretta dalle 21 sulle homepage di OptiMagazine, www.redronnie.tv ...

Barone Rosso mercoledì 13 novembre : Il Volo : https://youtu.be/FcC4A80WNlI Piero, Gianluca e Ignazio, i 3 ragazzi del Volo festeggeranno i loro 10 anni di carriera con una diretta di almeno 3 ore stasera al Barone Rosso. Per vederla basterà collegarsi con le homepage di OptiMagazine www.redronnie.tv, www.roxybar.tv e le mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich con incursioni backstage sulle storie e dirette Instagram redronnieroxybar. Naturalmente la diretta sarà condivisa ...

Barone Rosso lunedì 11 novembre : Alexia - Omar Pedrini e Thea Crudi : https://youtu.be/EUq_m07IFQQ Alexia, Omar Pedrini e Thea Crudi saranno protagonisti nel volo del Barone Rosso stasera in diretta dalle 21 a mezzanotte in contemporanea sulle homepage di OptiMagazine www.redronnie.tv www.roxybar.tv e su tutti i miei social Facebook, YouTube, Periscope, Instagram. Alexia Stasera sarà la prima sua volta al Barone Rosso. Lei è un’artista che amo tantissimo. Negli anni ’90 è venuta varie volte al Roxy Bar ...

Barone Rosso lunedì 4 novembre : Ivana Spagna - Massimo Varani e Ivan Segreto : Dopo la parentesi rosa di lunedì scorso, con solo cantautrici nel programma, l’aereo torna a tingersi di Rosso, anche se ospiterà in volo una cantautrice: Ivana Spagna. Accanto a lei: Massimo Varini e Ivan Segreto. Il Barone Rosso sarà in diretta stasera, come ogni lunedì, dalle 21 a mezzanotte in homepage su OptiMagazine, www.redronnie.tv e www.roxybar.tv e in contemporanea sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich con ...

Barone Rosso lunedì 28 ottobre : Grazia Di Michele - Rossana Casale e Mariella Nava : https://youtu.be/3AWlCI1U2A4 Stasera il Barone Rosso si tingerà di Rosa in quanto saranno protagoniste assolute le cantautrici. Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava si sono unite in un trio che non solo farà un tour ma… Ho chiesto loro di portare altre ragazze e così Grazia porterà Giulia Pratelli, Rossana ha scelto il duo Iza e Sara mentre Mariella sarà la madrina di Chiara Raggi. Mentre nel mondo il potere maschile sta ...

Barone Rosso lunedì 21 ottobre : Jannacci - Loche e Sagi Rei : https://youtu.be/9yjAcxYoN7M Stasera nuovo volo del Barone Rosso con PAOLO Jannacci, Sagi REI, IRENE Loche e (forse) MARCO LODOLA (sì, perché quando si parla di Lodola c’è sempre l’incognita “pacco” che può tirare). Il Barone Rosso sarà in diretta dalle 21 a mezzanotte sulle homepage di OptiMagazine www.redronnie.tv www.roxybar.tv e sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich, con incursioni backstage su Instagram… ...

Stasera una nuova diretta del Barone Rosso - con Paolo Vallesi - Street Clerks - Mattia Bonetti e Michele Bovi : https://youtu.be/BNTFnKO0Q04 Stasera decolla una nuova puntata del Barone Rosso dalle 21 a mezzanotte con Paolo Vallesi, Street Clerks, Mattia Bonetti e Michele Bovi. Sarà in diretta nella homepage di OptiMagazine, su www.redronnie.tv e www.roxybar.tv In contemporanea poi anche sulle mie pagine Facebook, YouTube, Periscope, Twich con incursioni backstage su Instagram. Il Barone Rosso si afferma sempre più come l’unico ...

Stasera torna il Barone Rosso con Riccardo Sinigallia e Marco Cocci : https://youtu.be/ZWqV6IxKqKI Riccardo Sinigallia, Marco Cocci, Pia Tuccitto e Federica Bovolenta saranno i protagonisti del Barone Rosso di Stasera. In diretta dalle 21 in contemporanea dovunque nel web: homepage su OptiMagazine, redronnie.tv e roxybar.tv mie pagine Facebook, YouTube, Periscope e Twich Incursioni backstage su Instagram. Riccardo Sinigallia è un artista tanto bravo quanto eclettico, anche se non è tra i nomi ...