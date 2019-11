Auto aziendali - Noleggio a lungo termine | rischio stangata da 43 milioni di euro

"Le tasse sulle Auto aziendali e sulla plastica vanno ripensate" dice Cecilia Guerra di Leu : sulle auto e plastica la stretta fiscale va ripensata E per avviare la riduzione del contante ci vuole più tempo. Cominciano i ripensamenti anche all'interno del governo sulla manovra economica varata dall'esecutivo giallorosso. E in un'intervista al Corriere della Sera la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra, esponente della sinistra di LeU, accoglie l'invito del premier Conte a trovare ricette correttive. A cominciare dalla stretta “sulle ...

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e Auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Manovra - oltre 3000 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e Auto aziendali : «Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso». Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'Economia, sulla...

Manovra - parte la carica degli emendamenti. M5s e Pd : “Limitare la stretta su Auto aziendali ai nuovi contratti” : Limitare la stretta sulle auto aziendali ai nuovi contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Lo prevede uno dei 400 emendamenti alla Manovra presentati dal M5S. Obiettivo è permettere alle aziende di programmare un ricambio del parco aziendale con veicoli ibridi o elettrici senza incidere su quelli già noleggiati. I Cinque stelle propongono anche di ridurre l’aliquota Iva sui kit di pannolini lavabili per l’infanzia. In commissione ...

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle Auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...

Manovra - Conte : “Ridurremo di più le tasse - a partire da quella sulle Auto aziendali” : Il presidente del Consiglio Conte, in un colloquio con il 'Corriere della sera', respinge gli attacchi dell'opposizione, secondo cui le tasse sarebbero aumentate: "Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una Manovra che aumenta le tasse".Continua a leggere

Manovra - Conte stringe sugli emendamenti. Cambiano plastic tax e Auto aziendali : Da Palazzo Chigi un freno sugli emendamenti: il testo non va stravolto. Ma M5S e IV insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi

Il Pd adotta la manovra di Gualtieri : "Non sarà snaturata - modifiche su plastic tax e Auto aziendali" : Quando a metà mattina Roberto Gualtieri lascia il Senato per rientrare a via XX settembre, porta con sé un sostegno importante. Quello dei senatori del Pd, il suo partito, alla manovra che proprio a palazzo Madama sta muovendo i primi passi del suo iter parlamentare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti alla riunione parla di una convergenza “totale” alla linea del Tesoro: la legge di bilancio non ...

Auto aziendali - Con la tassa un miliardo in meno per l'Erario : Aniasa prova a fare un po' di chiarezza nel tourbillon di numeri relativi all'impatto della nuova tassa sulle Auto aziendali, ribadendo che la norma, anche se mitigata, avrà un impatto depressivo sullinterno settore Automotive. Secondo l'Associazione nazionale industria dell'Autonoleggio e servizi Automobilistici, la stangata causerà un buco al fisco di circa 700 milioni di euro, ovvero la differenza tra le minori entrate previste (oltre 1 ...

Manovra - in arrivo modifiche per la tassa sulle Auto aziendali : come cambia la misura : "Siamo al lavoro per migliorare la norma sulle auto aziendali. L'obiettivo è salvaguardare l'incentivo di rinnovare il parco auto concesse in benefit ai dipendenti delle aziende, evitando perà di agire indistintamente alle emissioni inquinanti", ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, introducendo le modifiche in arrivo per una delle misure più controverse della Manovra.Continua a leggere

Auto aziendali - la tassa cambia ancora Vale solo per le nuove immatricolazioni Quali modelli pagheranno? Ecco l’elenco : Il ministro dell’Economia apre alle modifiche del regime fiscale sui fringe benefit. Il regime si applicherà solo alle Auto di nuova immatricolazione. Possibile lo slittamento della tassa, prevista dal primo gennaio.

Auto aziendali - la tassa cambia ancora Vale solo per le nuove immatricolazioni : Il ministro dell’Economia apre alle modifiche del regime fiscale sui fringe benefit. Il regime si applicherà solo alle Auto di nuova immatricolazione. Possibile lo slittamento della tassa, prevista dal primo gennaio.

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle Auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Gualtieri : «Asili nido gratis da gennaio». Cambieranno plastic tax e Auto aziendali : Il ministro: «Abbiamo avviato una riflessione tecnica e auspichiamo che il Parlamento intervenga per migliorare questa misura». E sulle auto aziendali: «Intervento che può essere migliorato e rimodulato per evitare che si traduca in un aumento della pressione fiscale per i cittadini»