Atletica – Una delle medaglia vinte da Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino 1936 finisce

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una4 medaglie d’orodadiverrà messa all’asta: la base di partenza è di 1.800.000 euro La casa d’aste per cimeli sportivi Goldin Auctions metterà in vendita nella prossima settimana, in New Jersey, una4 medaglie d’oro (100, 200, lungo e 4X100)danella famosadi, durante la quale l’atleta afroamericano ‘macchiò’ l’immagine dei Giochi nazisti con le sue roboanti vittorie. Secondo il Daily Mirror, la base d’asta per questo importante cimelio sarà di 1.800.000 €. La, sulla quale all’epoca non veniva specificata la tipologia della disciplina per la quale veniva conferita, era stata donata daal sollevatore di pesi John Terpak Senior (quinto a quell’Olimpiade) che aiutòa trovare lavoro ...

PierML : RT @AndreaNk1995: Non entro nello specifico perché con voi disagiati non vale la pena, ho solo una curiosità: Ma una Coppa dei campioni vin… - MaxScherzyIT : RT @FolkMaster22: Se gioca 10 minuti a partita e si fa male come se dietro non avesse una preparazione atletica, direi che senza dubbio All… - spano81 : RT @FolkMaster22: Se gioca 10 minuti a partita e si fa male come se dietro non avesse una preparazione atletica, direi che senza dubbio All… -