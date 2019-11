Atalanta-Dinamo Zagabria | Champions League 2019-2020 | programma | orari e tv Le probabili

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ultimo treno in direzione Europa per l’di Gian Piero Gasperini, che domani sera alle ore 21.00 affronterà lain un match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di. Il palcoscenico sarà ancora una volta il glorioso “Giuseppe Meazza” di Milano, che si preannuncia preso d’assalto dai tifosi bergamaschi, speranzosi di assistere alla prima storica vittoria della Dea nella massima competizione continentale. L’, alla prima esperienza nell’Europa dei grandi, ha finora vissuto un cammino travagliato nel gruppo C: solo un punto raccolto in quattro incontri, ottenuto nella scorsa giornata contro il Manchester City. Per il resto solamente sconfitte, di cui due anche molto pesanti (il 4-0 nel match inaugurale proprio ae il 5-1 all’Etihad Stadium contro la squadra di Pep ...

Gianluc36934593 : RT @DiMarzio: #UCL | Le designazioni arbitrali per le partite di martedì - italybet : Champions League, Atalanta – Dinamo Zagabria: orobici dati favoriti #bet - Fantacalciok : Champions League, Atalanta – Dinamo Zagabria: orobici dati favoriti -