Ascolti Domenica In | Domenica Live | Ruota Libera | d’Urso batte Fialdini

(Di lunedì 25 novembre 2019)In,di ieri: Mara Venier domina ancora contro le soap di Canale 5 È andata in onda ieri pomeriggio una nuova puntata diIn. Per il contenitorele di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli: 3.261.000 telespettatori e il 18.62% di share nella prima parte e 2.864.000 telespettatori e il 17.14% di share nella seconda. Ancora ottimi risultati, dunque, per Zia Mara, in una puntata in cui è successo davvero di tutto e in cui il pubblico si è potuto emozionare, ha potuto riflettere e ha riso tanto come ogni settimana. Niente da fare per Beautiful, Una vita e Il Segreto su Canale 5 a 2 milioni di telespettatori e l’11 e il 12% di share di media. Sono lontani gliche realizzano in settimana, segno che lail pubblico dell’ammiraglia Mediaset vuole altro. Mara Venier vince ancora lapomeriggio con...

