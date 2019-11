Archeologia | eccezionale ritrovamento | scoperte in Mesopotamia “buste” di argilla per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Migliaia di anni fa in, per scambiarsi in formazioni di ogni tipo, le lettere si scrivevano su tavolette che poi si inviavano indi. Tre grandi porzioni di questesono parte di un, per quantità e stato di conservazione dei reperti, portato alla luce durate una campagna di scavi in Iraq condotta dall’Università di Pisa in collaborazione con l’ateneo di Siena e quello iracheno di al-Qādisiyyah. In particolare gli archeologi hanno trovato un centinaio di frammenti con testi cuneiformi databili all’inizio del II millennio a.C. (fra cui ben otto tavolette intere o quasi) oltre a un ricco repertorio ceramico e a più di novanta “cretule”, cioè blocchetti dicon impronte di sigillo o corda applicate a chiusura di contenitori. Le indagini archeologiche concluse a novembre hanno riguardato Tell as-Sadoum nell’Iraq ...

cinzia_costanzo : Mummie di leoni, gatti, serpenti e coccodrilli: l'eccezionale ritrovamento a #Saqqara #Egitto #archeologia… - trekkingone : RT @FamediSud: #Scoperta eccezionale a #Matera: in una grotta del Sasso Caveoso identificata una #sinagoga, forse la più antica d'Europa ht… - Arcadia_radici : ?? #archeonews da #Teramo ?? Durante i lavori di Open Fiber, è stato rinvenuto uno #scheletro di età neolitica risale… -