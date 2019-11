Anche il partito di Evo Morales vuole nuove elezioni in Bolivia

Mincione indagato per il palazzo di Londra venduto al Vaticano. Il trust a Jersey e le bAnche : storia del raider partito da Pomezia : Non solo le verifiche in Vaticano. Raffaele Mincione, il finanziere italiano che negli ultimi anni ha effettuato una serie di scorribande tra banche, casse previdenziali, assicurazioni e immobiliare, è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. Secondo il Corriere della Sera l’indagine della procura di Roma è legata all’operazione di acquisizione nel dicembre 2012 con fondi di terzi (secondo gli ...