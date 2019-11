Analisi Auditel della serata di domenica 23 novembre 2019

Analisi Auditel della serata di venerdì 22 novembre 2019 : promosso Tali e quali : E' arrivata la promozione da parte del pubblico di Rai1 per l'esperimento di Tali e quali, ovvero la versione "nip" di Tale e quale show. Con un dato che sfonda il 20% di share, ma con sopratutto una curva minuto per minuto in salute che come vedremo chiude in netta salita toccando il 29% di share, Tali e quali supera la prova dell'Auditel, avviandosi dunque ad essere confermato anche per la prossima stagione televisiva, nei modi e nei tempi ...