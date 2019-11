Ambiente | lanciata raccolta firme ICE per vietare pesticidi | trasformare l’agricoltura e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Parte oggi ufficialmente ladelleper una nuova Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) finalizzata ad eliminare gradualmente isintetici entro il 2035, sostenere gli agricoltori e salvare la natura. Il WWF Italia aderisce a questa iniziativa e parteciperà attivamene alladelle, nei prossimi 11 mesi, per chiedere anche nel nostro Paese una normativa più severa per l’uso deiin agricoltura e in città, ad iniziare dalla revisione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Se saranno raccolte almeno un milione diin sette Paesi membri dell’Unione Europea, entro settembre 2020, la Commissione e il Parlamento UE saranno tenuti a valutare entro tre mesi la possibilità dile richieste dei cittadini che hanno sottoscritto questa campagna in provvedimenti normativi e, in ogni caso, dovrà ...

AssuntaGamma : RT @ansa_ambiente: #StopAlVoloDeiPalloncini è la campagna lanciata da @MarevivoOnlus per far conoscere l'impatto negativo che i palloncini… - miciula83 : RT @ansa_ambiente: #StopAlVoloDeiPalloncini è la campagna lanciata da @MarevivoOnlus per far conoscere l'impatto negativo che i palloncini… - angelamontanar3 : RT @ansa_ambiente: #StopAlVoloDeiPalloncini è la campagna lanciata da @MarevivoOnlus per far conoscere l'impatto negativo che i palloncini… -