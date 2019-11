Allerta Meteo Emilia-Romagna | allarme rosso per la piena del Po

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Nella giornata di martedì 26 novembre il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di fenomenirologici significativi. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito delladel fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA nei tratti terminali prossimi alla confluenza nel fiume Po. La criticità idraulica nella zona F è ROSSA per il transito delladel fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 3. Per i fiumi Secchia e Panaro la criticità è ARANCIONE per il transito delle piene con livelli idrometrici superiori alla soglia 2, che si manterranno stazionari o in lenta diminuzione per la concomitanza delladel fiume Po. La criticità idraulica nella zona D è ROSSA per il ...

