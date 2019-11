All Together Now | Michelle Hunziker ‘sfratta’ la fiction Oltre la soglia

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 25 novembre 2019) AllNow disostituisceladi Gabriella Pession? Il rumor Ladi Gabriella Pession,la, è iniziata da qualche settimana su Canale 5. Tuttavia la serie Tv non ha mai riscontrato il favore del pubblico (addirittura l’ultima puntata ha ottenuto uno share sotto il 9%). Ma i problemi per questapotrebbero non essere finiti qua. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it, pare che All Togehter Now dipotrebbe anticipare la sua partenza già a Mercoledì 4 Dicembre, sostituendo così ladi Gabriella Pession. Una news che se confermata prenderebbe tutti in contropiede visto che il programma die J-Ax sarebbe dovuto partire molto più in là. Tuttavia forse proprio i risultati poco soddisfacenti raggiunti dalla serie Tv potrebbero aver ...

