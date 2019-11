Alessandra Amoroso | la dedica commovente al concerto di Casalino | Grazie per essere

“Così ci fai morire”. Alessandra Amoroso da infarto : scollatura esagerata e gambe tutte in vista : Non è una che passa inosservata. Nonostante il carattere timido e a tratti schivo quando Alessandra Amoroso decide di mostrarsi non ce n’è davvero per nessuno. Per togliersi ogni dubbio basta guardare l’ultima foto posta su Instagram. “ Mi sono buttata sana sana nell’armadio…e sono uscita così! Ciao io vado!”, recita la didascalia. Nel dettaglio, la foto vede Alessandra Amoroso pronta per uscire con indosso un sensuale abito nero con paillettes, ...

“Allora è vero?”. Alessandra Amoroso - la scoperta per puro caso. E ora tutti vogliono sapere : Riservata ed esplosiva, con un passato non sempre troppo facile alle spalle, Alessandra Amoroso ha sempre saputo creare un rapporto molto confidenziale con il suo pubblico. tutti ricordano quando la cantante salentina ha incontrato il produttore televisivo, Stefano Settepani. Il loro è stato un amore nato dietro le quinte del programma televisivo “Amici”. Quattro anni che hanno davvero segnato la vita di Alessandra. Adesso cosa ...

Alessandra Amoroso - lo strano dettaglio del suo corpo lascia interdetti i fan : “È inquietante!” : Alessandra Amoroso è una delle voci più amate nel panorama musicale italiano. Lanciata anni fa dalla scuola più famosa della tv da allora la cantante pugliese non si è più fermata. Autrice di canzoni come “La stessa” e “Vivere a Colori”, Alessandra è reduce da un grande tour e dalla doppia partecipazione al Radio Italia Live – Il concerto a Milano e a Malta. Amatissima e anche seguitissima anche sui social, dove spesso fa divertire i suoi tanti ...

“Ogni giorno!”. Alessandra Amoroso lo dice così. Una foto con il fidanzato Stefano e tutti pazzi per quella dedica : Alessandra Amoroso è innamorata del suo Stefano Settepani. Una bellissima storia d’amore quella che c’è tra i due, nata un po’ grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Lui, infatti, è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra questi, in particolare, Amici, il talent show che ha visto trionfare la Amoroso nell’edizione del 2009. La cantante ha postato una Story che la ritrae felice in ...

Alessandra Amoroso : «Voglio la Big Family con me nel video di Immobile» : Alessandra Amoroso ha annunciato una pausa dalla musica, ma ha comunque passato un'estate in primo piano con il Mambo Salentino e i Boomdabash. Ospite di Imaginaction, il festival del videoclip...

Tale e Quale Show puntata 11 ottobre : Lidia Schillaci è Alessandra Amoroso con “Comunque andare” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 11 ottobre: Lidia Schillaci canta “Comunque Andare” e diventa Alessandra Amoroso. Ecco il video. Ieri è andato in onda l’appuntamento con la gara di Tale e Quale Show il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, sempre in diretta, venerdì 11 ottobre, dalle 21.25, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Clicca qui per il vincitore della puntata di ...

Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine con la felpa del contest #LaMiaVoce : Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine, con la felpa del contest ideata da OVS per l'iniziativa #LaMiaVoce. L'artista si è detta entusiasta dell'iniziativa che ha annunciato sui suoi social, nei quali ha anche indossato la felpa per la ricorrenza. L'evento nasce per la sensibilizzazione verso temi che ancora non sono considerati all'altezza della loro drammaticità. Per questa ragione, anche indossare una felpa per ...

“Non per deboli di cuore”. Alessandra Amoroso - pizzo e trasparenze super hot : Alessandra Amoroso è diventata a tutti gli effetti un’icona di stile. Azzecca sempre l’outfit giusto, e ad ogni evento riesce a stupire e a non passare mai inosservata. Nei giorni scorsi la cantante è stata ospite del concerto Radio Italia a Malta e dal palco ha voluto salutare l’amica Emma Marrone.\\Qualche settimana fa la collega aveva annunciato lo stop. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi ...

Alessandra Amoroso aggiorna i fan sulla salute di Emma Marrone : 'Riposa e torna più forte' : Sono parole molto dolci quelle che Alessandra Amoroso ha usato ieri, venerdì 5 ottobre, per rivolgere un messaggio alla sua cara amica Emma Marrone. Al termine della sua esibizione al Radio Italia Live, la salentina ha informato i fan che la collega si sta rimettendo dopo l'operazione e presto tornerà a cantare: il problema di salute che ha costretto la "Brown" a prendersi un periodo di pausa, a breve sarà solo un brutto ricordo. Omaggio ad Emma ...

Amici Celebrities : Alessandra Amoroso saluta Emma (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 28 settembre. Alessandra Amoroso fa un saluto a Emma: “Forza Emma” (VIDEO) Nella puntata in onda ieri, sabato 28 settembre 2019, tra gli ospiti della serata c’era Alessandra Amoroso che ha festeggiato il suoi dieci anni di carriera, sedendosi nelle sedie dei giudici. La cantante ha voluto cogliere l’occasione per fare un saluto a Emma, che qualche settimana fa ha annunciato una pausa per la sua ...

Amici Celebrities : fuori Cristina Donadio e Joe Bastianich. Alessandra Amoroso saluta Emma (video) : Joe Bastianich - Amici Celebrities Gara finita per Cristina Donadio e Joe Bastianich, i due eliminati della seconda puntata di Amici Celebrities. Tra sfide e momenti di tensione, Maria De Filippi ha così scremato ulteriormente la rosa dei vip che si contenderanno il titolo di vincitore del talent show: i concorrenti sono quindi rimasti in 8, bilanciati esattamente tra la squadra bianca, capitanata da Giordana Angi, e la squadra blu, guidata da ...

Amici Celebrities - i saluti di Alessandra Amoroso per Emma Marrone : "Ti vogliamo un sacco bene" (VIDEO) : ?Ospite della seconda puntata di Amici Celebrities è stata Alessandra Amoroso che ha portato Mambo Salentino, il successo dell'estate 2019 cantato insieme ai Boomdabash e ballato in studio da Raniero Monaco di Lapio. La cantante uscita vittoriosa da Amici nella sua versione originale nel 2009 quest'anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di carriera.Così come lei, nel 2020 anche una sua cara collega, Emma Marrone, la raggiungerà. In questo periodo ...

Amici Celebrities – Seconda puntata del 28/09/2019 – Ospiti : Alessandra Amoroso - Irama e Geppi Cucciari. : Non ci era bastato vedere i VIP relegati su un’isola deserta o in una casa lussuosa, né tantomeno vederli correre a perdifiato negli angoli più remoti del Pianeta o dietro i fornelli di una cucina. No. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la Seconda puntata di Amici Celebrities, la versione per personaggi famosi del talent show ideato e […] L'articolo Amici Celebrities – Seconda puntata del 28/09/2019 – Ospiti: ...

Emma Marrone - il gesto commovente di Alessandra Amoroso ad ‘Amici Celebrities’ : Dopo l’annuncio della pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata su Instagram con una bella notizia. Otto giorni fa aveva detto di essere pronta a combattere e anche per tranquillizzare tutti i suoi fan aveva scritto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.\\Promessa ...