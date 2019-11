Al vaglio della Procura la posizione della fidanzata di Luca

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – È aldi Roma ladi Anastasia Kylemnyk, la25enne diSacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa, la notte del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot pub nella zona di Colli Albani, a Roma. La giovane non e’ stata ancora convocata dal pm Nadia Plastina che coordina l’indagine. Ladi Anastasiya, secondo quanto si apprende, e’ definita “borderline” e non e’ escluso che possa finire sul registro degli indagati in merito ad un presunto ruolo nell’acquisto di un certo quantitativo di droga. Altrasotto la lente degli inquirenti e’ quella di Giovanni Princi, l’amico di Lucca Sacchi, che secondo quanto ricostruito avrebbe tenuto i legami con la banda di pusher vicina a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi arrestati per ...

