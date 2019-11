Aggredisce anziano che gli rifiuta elemosina | giovane messo in fuga da agente del carcere

Brindisi - anziano gli nega l'elemosina e il nigeriano lo Aggredisce : I carabinieri di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Obasuyi Oregbe Setre, 21enne di origine nigeriana residente a Oria, un Comune in provincia di Brindisi, e denunciato in stato di libertà, per tentata estorsione, un suo connazionale 39enne, in Italia senza fissa dimora. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale per motivi umanitari. Ieri pomeriggio , un ...