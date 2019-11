Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ha giocato ad altissimi livelli, in una delle squadre più importanti d’Italia e d’Europa, segnando tanti gol e timbrando da protagonista diversi successi. Peccato che,tanti suoi connazionali, a fregarlo sia stata la continuità. Non è riuscito a confermarsi e la sua seconda parte di carriera è stata una velocissima discesa. Ma l’imperatoreviene ancora ricordato con piacere in Italia. Ha provato a ripartire varie volte, ma diversi problemi fisici e psicologici lo hanno sempre ‘bloccato’. Anzi, da quanto si esui social, pare anche che la sua situazione economica non sia delle migliori. Ma la passione per il calcio dell’ex attaccante dell’Inter è rimasta intatta, uguale. La dimostrazione? La finale di Copatrae River Plate, vinta dai primi in rimonta nei minuti conclusivi., al triplice ...

CalcioWeb : #Adriano piange come un bambino: il #Flamengo vince la #Libertadores e lui scoppia in lacrime [VIDEO] - green503816 : RT @107DELPIERISTA: Un certo tipo di pubblico che segue certi programmi pomeridiani dove si piange si litiga si fa gossip non può capire #… - peppe76199232 : RT @107DELPIERISTA: Un certo tipo di pubblico che segue certi programmi pomeridiani dove si piange si litiga si fa gossip non può capire #… -