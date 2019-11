A Roma poteri Regioni | Province e Comuni | le dieci proposte di Forza Italia

Mollicone : fondi e poteri speciali per Roma dove sono? : Roma – “Ci chiediamo dove siano finiti poteri speciali e fondi per Roma Capitale, come denunciato dal Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Gia’ in Regione Lazio Fratelli d’Italia ha presentato una mozione, poi approvata, per il rafforzamento dei poteri di Roma Capitale. Fdi chiede che la citta’ sia equiparata alle altre capitali europee, a partire da concetti base come la garanzia di servizi efficienti e di ...

Roma : Meloni - ‘pronti a confronto per poteri speciali - Raggi poco disponibile’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Dare centralità a Roma e prevedere per la Capitale risorse e poteri speciali è una priorità e Fratelli d’Italia è sempre stata disponibile a dare il proprio contributo per Raggiungere questo obiettivo, come dimostrano le tante proposte presentate e discusse in assemblea capitolina e in Parlamento. Oggi il sindaco Raggi dice che sta scrivendo una proposta di legge su questo tema e si auspica ...

Raggi : proposta poteri per Roma dovrà essere proposta della città : Roma – “Stiamo scrivendo una proposta sui poteri per Roma che ovviamente dovra’ essere la proposta della citta’. Quindi le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno scrivere una proposta che e’ la proposta della citta’ che verra’ poi portata in Parlamento. Si lavora cosi’: la citta’ e’ di tutti e la proposta deve essere di tutti”. Cosi’ la sindaca di Roma, ...