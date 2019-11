A raccontare comincia tu | dal 26 marzo su Rai3 la terza edizione

Fonte : blogo

(Di lunedì 25 novembre 2019) Come si era in qualche modo intuito in sede di conferenza stampa di presentazione della secondadi Atu, il programma di e con Raffaella Carrà non finisce qui. Rai Pubblicità, infatti oggi ha diffuso i listini che riguardano il palinsesto invernale della tv pubblica. Se ne evince che Atu tornerà, con nuove puntate, sua partire da giovedì 26. Al momento sono ovviamente top secret i protagonisti degli incontri della Carrà, che fin qui, dal 4 aprile scorso, ha intervistato Fiorello, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Sophia Loren, Luciana Littizzetto, Loretta Goggi, Renato Zero e Vittorio Sgarbi. Atu, dal 26sulapubblicato su TVBlog.it 25 novembre 2019 17:32.

