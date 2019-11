A raccontare comincia tu | dal 26 marzo la terza edizione

Raffaella Carrà : A raccontare comincia tu riparte a marzo : Raffaella Carrà: il suo programma A raccontare comincia tu è stato confermato per il 2020 Buone notizie per i fan di Raffaella Carrà. Il nuovo programma della showgirl – A raccontare comincia tu – è stato riconfermato per il prossimo anno. La terza edizione dello show andrà in onda su Rai Tre il prossimo marzo. […] L'articolo Raffaella Carrà: A raccontare comincia tu riparte a marzo proviene da Gossip e Tv.

A raccontare comincia tu - dal 26 marzo su Rai3 la terza edizione : Come si era in qualche modo intuito in sede di conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di A raccontare comincia tu, il programma di e con Raffaella Carrà non finisce qui. Rai Pubblicità, infatti oggi ha diffuso i listini che riguardano il palinsesto invernale della tv pubblica. Se ne evince che A raccontare comincia tu tornerà, con nuove puntate, su Rai3 a partire da giovedì 26 marzo. Al momento sono ovviamente top secret i ...

A raccontare comincia Tu - Luciana Littizzetto svela a Raffaella Carrà : “Fabio Fazio? Deve tirare fuori quella sua parte un po’ di più…” : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. ...

Ascolti TV | Giovedì 14 novembre 2019. Solo il 13.7%-8.7% per Adrian. Un Passo dal Cielo chiude con il 22.3% - A raccontare comincia Tu con l’8.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 ...

A raccontare comincia Tu - Anticipazioni : ospite dell'ultima puntata di stasera - Luciana Littizzetto : ospite dell'ultimo appuntamento con la nuova edizione dello show di Rai 3 che vede Raffaella Carrà nei panni di intervistatrice, Luciana Littizzetto.

Programmi TV di stasera - giovedì 14 novembre 2019. Ultimi appuntamenti con «Un Passo dal cielo 5» e «A raccontare comincia Tu» : Daniele Liotti Rai1, ore 21.25: Un Passo dal cielo 5 - 1^Tv – Ultima Puntata Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Il figlio: Le conseguenze di quanto successo in Germania si fanno sentire tanto su Neri quanto su Vincenzo, costringendo entrambi a fare i conti con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle ...

A raccontare comincia tu nell’ultimo appuntamento Raffaella Carrà incontra Luciana Littizzetto : A Raccontare Comincia Tu Raffaella Carrà torna su Rai 3 con le sue interviste Ultimo appuntamento con Luciano Littizzetto e un’intervista ricca di risate Ultimo appuntamento del secondo ciclo di A Raccontare Comincia Tu le interviste di Raffaella Carrà in prima serata su Rai Tre con personaggi del cinema, della musica, dello spettacolo. Ospite dell’ultima puntata giovedì 14 novembre è Luciana Littizzetto, regina della risata di Rai 2 ...

«A raccontare comincia tu» : Vittorio Sgarbi - la bisbetica domata (da Raffaella Carrà) : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi Giovedì sera, Raffaella Carrà si è seduta accanto a Vittorio Sgarbi, ha misurato con cura i propri silenzi e, sfumandoli appena in un risolino acuto, ha preso a incalzarlo alla maniera consueta: come farebbe una persona di ...

A raccontare comincia TU - RAFFAELLA CARRÀ/ Ospite : Vittorio Sgarbi e gli ascolti... : A RACCONTARE COMINCIA tu, anticipazioni terza puntata: Vittorio Sgarbi incontra RAFFAELLA CARRÀ che racconterà il suo rapporto con le donne e con i figli...

A raccontare comincia Tu - Anticipazioni : ospite della terza puntata di stasera - Vittorio Sgarbi : ospite del terzo appuntamento con la nuova edizione dello show di Rai 3 che vede Raffaella Carrà nei panni di intervistatrice, Vittorio Sgarbi.

A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà incontra Vittorio Sgarbi giovedì 7 novembre : A Raccontare comincia Tu Raffaella Carrà torna su Rai 3 con le sue interviste Appuntamento con Vittorio Sgarbi e un’intervista tra provocazione e arte Terzo appuntamento su Rai 3 in prima serata con A Raccontare comincia Tu le interviste di Raffaella Carrà con amici, volti della cultura, dello spettacolo e dello sport. giovedì 7 novembre l’ospite che si racconterà con Raffaella Carrà è Vittorio Sgarbi. A Raccontare comincia Tu ...

A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà : “Ho paura di tutto” : A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà: “Mi meraviglio della mia lucidità” Raffaella Carrà è tornata in Tv da qualche settimana alla conduzione di A raccontare comincia tu. E oggi la popolare e amata conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi proprio per parlare di questa sua avventura televisiva. Il giornalista del magazine edito da Mondadori le ha anche chiesto se tema qualcosa nella sua vita. E a quel ...