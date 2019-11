A marzo Italia-Corea nel turno preliminare di Coppa Davis 2020

Lisa marzoli : «L’Italia non è un paese per mamme» : Lisa Marzoli Lisa Marzoli Lisa Marzoli Lisa Marzoli L’Italia non è un paese per mamme. Lisa Marzoli, padrona di casa de Il caffè di Raiuno, ne è convinta, e lo ripeterà più volte. «Non so davvero come facciamo a definirci un paese civile quando molte donne rinunciano a fare figli per paura di perdere il lavoro», spiega Lisa, 40 anni, reduce dal successo della versione estiva de La vita in diretta e particolarmente attiva quando si tratta ...

Sorteggio Coppa Davis 2020 : data - programma - orario d’inizio e tv. Si definiscono i playoff di marzo - c’è l’Italia : Domenica 24 novembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio dei playoff della Coppa Davis 2020 che si disputeranno nel weekend del 6-7 marzo. L’evento andrà in scena alla Caja Magica di Madrid dove poco dopo (ore 16.00) si disputerà la Finale della Coppa Davis 2019, si definiranno i 12 incontri di spareggio che metteranno in palio i pass per la fase finale della prossima edizione della massima competizione tennistica per Nazioni. Le quattro ...

Niente Qatar per l’Italia di Mancini. A marzo due amichevoli con Inghilterra e Germania : Le dimissioni di Miccichè complicano i piani di Roberto Mancini, scrive il Corriere dello Sport. Il ct della Nazionale intendeva chiedere alla Figc la chiusura anticipata del campionato, dal 24 al 17 maggio, con l’inserimento di un turno infrasettimanale a febbraio. Ma adesso tutto diventa più complicato su questo fronte. In attesa di ritrovare il gruppo per decidere chi selezionare in via definitiva, Mancini avrà a disposizione le due ...

Kelis ha annunciato il suo primo concerto in Italia : sarà il prossimo marzo a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Kelis ha annunciato il suo primo concerto in Italia: sarà il prossimo marzo a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Disney+ - al via negli Usa e in Italia dal 31 marzo : parte la guerra a Netflix : La guerra dello streaming vede scendere in campio il nuovo e più agguerrito avversario al dominio di Netflix. In uno scenario complesso dove Amazon e Apple hanno già messo in campo le loro strategie, arriva il tanto atteso servizio Disney+, della corporation di Topolino. Il lancio ha riguardato per il momento solo gli Stati Uniti e il Canada e quindi I Paesi Bassi, ma poi è previsto che il 19 Novembre sia lanciato in Australia, Nuova Zelanda e ...

Alitalia - gennaio-marzo passaggio asset : 15.37 Il commissario straordinario Alitalia, Laghi, in audizione alle commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera, ha detto che il trasferimento degli asset alla newco deve avvenire "entro il primo trimestre del 2020". Laghi ha detto che ciò "significa giungere a completare l'offerta in termini molto brevi e contenuti,entro una indicazione temporale, che è stata fornita dal Mise, e che si colloca al 21 novembre".Piano,prezzo e ...

Sigala per la prima volta in Italia a marzo con una data a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Sigala per la prima volta in Italia a marzo con una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.

OneRepublic live in Italia a marzo : annunciato un concerto a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post OneRepublic live in Italia a marzo: annunciato un concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Avril Lavigne : unica data in Italia il 16 marzo 2020 a Milano : La cantante Avril Lavigne ha annunciato un nuovo tour mondiale che la vedrà impegnata in tutta Europa nel 2020. Comincerà dal nostro Paese per proseguire con date ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester e poi spostarsi fino in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico, passando per Shanghai, Tokyo e Bangkok. L'unica data in Italia sarà al Fabrique di Milano il 16 marzo 2020. Il ritorno dopo la malattia Avril Lavigne, dopo un periodo di grande ...