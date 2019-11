25 Novembre | Santa Caterina d’Alessandria | IMMAGINI | FRASI e VIDEO per gli auguri di buon

Il Segreto - spoiler 17 Novembre : Raimundo proibisce alla moglie di nuocere al Santacruz : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori. Gli spoiler della puntata in programma domenica 17 novembre, su Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa non appoggerà le intenzioni bellicose della moglie Francisca, contro Severo Santacruz. Gli abitanti di Puente Viejo, invece, organizzeranno una proiezione cinematografica per raccogliere soldi da donare a Elsa ...

Il Segreto - anticipazioni 15 Novembre : Francisca giura vendetta contro il Santacruz : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora guerra che vanta all'attivo più di 2000 appuntamenti. Le anticipazioni della puntata trasmessa venerdì 15 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro sarà sempre più decisa a vendicare Maria Castaneda. La matrona, infatti, condannerà a morte Severo Santacruz, ritenuto responsabile dei fatti accaduti alla Casona. Elena Laguna, invece, ...

Il segreto - spoiler dal 17 al 22 Novembre : la Montenegro vuole vendicarsi di Santacruz : Tornano le anticipazioni della soap Il segreto e riguardanti ciò che andrà in onda dal 17 al 22 novembre prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano gli spoiler, alla Villa donna Francisca sarà più che mai determinata a vendicarsi di Severo Santacruz, reo a suo dire, di aver provocato l'esplosione che ha ucciso Maria Elena e ferito gravemente Maria. La Montenegro sentenzierà la condanna a morte del suo ...

Il Segreto - spoiler 17-22 Novembre : Francisca chiede a Mauricio di incastrare Santacruz : Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, quella che va dal 17 al 22 novembre, rivelano che Francisca sarà estremamente furiosa con Severo. La donna è convinta del suo coinvolgimento nell'attentato che ha fatto perdere la vita a Maria Elena ed ha costretto Maria ad andare su di una sedia a rotelle. Per tale ragione, disposta ad andare fino in fondo, la Montenegro chiederà a Mauricio di falsificare le impronte digitali presenti ...

Il segreto - trame episodi 12-13 Novembre : Matias riesce a salvarsi - Santacruz preoccupato : Martedì 12 e mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 16:10 su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi de Il segreto, la soap ideata da Aurora Guerra ed ambientata a Puente Viejo e che tanti colpi di scena sta riservando ai numerosissimi fan. Dopo l'esplosione avvenuta al ricevimento di nozze di Fernando ed in cui ha perso la vita Maria Elena, sia Carmelo che donna Francisca proseguiranno le indagini per scoprire il colpevole. Da quanto ...