Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | ottava giornata Conegliano travolge Scandicci | +7

Volley - Serie A1 femminile 2019. L’anticipo della 8. giornata. Busto Arsizio : una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Casalmaggiore ribalta Chieri nell’anticipo e sale al terzo posto : Casalmaggiore ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-21; 25-20; 25-15) nell’anticipo dell’ottava giornata giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le lombarde si sono imposte nettamente sul campo delle piemontesi e hanno così infilato la quinta vittoria in campionato grazie alla quale agganciano Busto Arsizio al terzo posto a quota 16 punti (ma naturalmente le lombarde dovranno scendere in campo nel weekend). Le ragazze in ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara strapazza il Khimik - esordio vincente delle Campionesse d’Europa : esordio vincente di Novara nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Khimik Yuzhny con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-7) in appena 63 minuti di gioco. Tutto facile per le piemontesi di fronte al pubblico del PalaIgor dove hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le modeste ucraine che sono rimaste parzialmente in partita soltanto nel primo set: dominio assoluto delle ragazze di ...

Volley femminile - VakifBank Istanbul-Scandicci oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre (ore 16.00) si gioca VakifBank Istanbul-Scandicci, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le toscane incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario proibitivo, la Savino Del Bene se la dovrà vedere contro la corazzata turca allenata da Giovanni Guidetti e che è tra le grandi pretendenti al trofeo. Con DAZN segui ...

Volley femminile - Novara-Khimik Yuzhny oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 20 novembre (ore 20.30) si gioca Novara-Khimik Yuzhny, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario davvero molto morbido, le piemontesi partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e vanno a caccia del successo per ...

Volley - Champions League femminile 2019. Conegliano - che rischio! Con le seconde linee soffre contro Budapest e servono le titolari per vincere 3-2 : Tutto è bene quello che finisce bene ma quanti rischi per l’Imoco Conegliano nell’esordio in Champions League contro il Vasas Budapest che si arrende solo al tie break (3-2) contro un’altalenante e non sempre concentrata formazione veneta. Stupisce la scelta del tecnico Santarelli che, di fatto, schiera in avvio la formazione B per poi ricredersi dopo pochi scambi con le sue riserve totalmente in balia di un Vasas che non sarà ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Marcello Abbondanza lascia la panchina di Bergamo per motivi familiari : Marcello Abbondanza ha presentato le proprie dimissioni e non è più l’allenatore della Zanetti Bergamo, squadra che milita nella Serie A1 di Volley femminile. Il tecnico romagnolo ha lasciato la panchina delle orobiche per motivi familiari: la moglie e i due piccoli figli (due anni il primo, nove mesi il secondo) si trovano infatti a Istanbul dove erano tornati tre settimane fa, l’allenatore romagnolo aveva fatto il pendolare per ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara incomincia la difesa del titolo - Scandicci nella tana del VakifBank : Novara e Scandicci si scaldano per il debutto nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le due squadre italiane saranno impegnate mercoledì 20 novembre nel primo incontro della fase a gironi: le piemontesi se la dovranno vedere contro il Khimik Yuzhny di fronte al proprio pubblico mentre le toscane scenderanno in campo nella tana del VakifBank Istanbul. Si tratta di due incontri totalmente differenti in termini di difficoltà, le ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : incomincia l’avventura di Conegliano - esordio morbido contro Budapest : Conegliano incomincia la sua avventura nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, questa sera (ore 20.30) le Campionesse d’Italia scenderanno in campo al PalaVerde di Treviso per affrontare il Vasas Budapest nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Le Pantere, reduci dalla conquista della Supercoppa Italiana e prime nella classifica di Serie A1, hanno vinto tutte le partite disputate in ...

Volley femminile - Conegliano-Vasas Budapest oggi : Champions League programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi martedì 19 novembre (ore 20.30) si gioca Conegliano-Vasas Budapest, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia incominciano la loro avventura nella massima competizione europea e lo fanno contro un avversario davvero molto morbido al suo esordio assoluto nel torneo, le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di ...

Novara-Khimik Yuzhny - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Si giocherà mercoledì la sfida che apre il girone C di Champions League 2019-2020 tra Novara e le ucraine del Khimik Yuzhny. Recente superpotenza incontrastata della massima serie ucraina, il Khimik non si è mai espresso allo stesso livello sul piano europeo: un debutto, dunque, che non si prospetta difficilissimo per le Campionesse d’Europa, in quello che è stato il primo, storico trionfo della società sul versante continentale. Massimo ...

VakifBank Istanbul-Scandicci - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Si giocherà domani il match tra VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, che apre la Champions League 2019-2020 per le toscane. Un chiaro obiettivo per le ragazze di Marco Mencarelli: migliorare i quarti di finale dell’annata passata. L’inizio, però, non è propriamente dei più semplici, in una sorta di derby degli allenatori, visto che dall’altra parte c’è Giovanni Guidetti e soprattutto un team che, dalla stagione ...

Conegliano-Vasas Obuda Budapest - Champions League Volley femminile 2019-2020 : programma - orari e tv : Comincia il girone D della fase a gironi di Champions League 2019-2020, con Conegliano che riceve le ungheresi del Vasas Obuda Budapest. Esordio nemmeno troppo complicato, quello che si vedrà al PalaVerde di Villorba, anche in funzione delle scarse possibilità che ha la squadra ungherese sia di passare il girone che di competere, per livello, con l’Imoco di coach Daniele Santarelli. Si tratta, in sostanza, del prodromo di un girone che ...