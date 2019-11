Voleva 3mila euro | altrimenti avrebbe rivelato tutto a mia moglie La

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Il litigio perché leirendere nota la loro relazione alladell’amante, e per non farlosoldi, poi la prima coltellata, e quindi la conferma della rivelazione fatta due settimane fa con un messaggino al telefono: “Sono incinta, aspetto il tuo bambino, ti amo”. E quandosembrava risolto col viaggio verso l’ospedale ecco le bastonate in testa e la coltellata alla gola.Così è morta Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, uccisa dall’imprenditore Antonino Borgia, 51 anni, tra Partinico e Balestrate vicino Palermo. Un femminicidio atroce proprio a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra lunedì. Un omicidio feroce per le modalità e per la totale insensibilità dell’assassino che ha ucciso la donna dopo aver saputo che lei era incinta, e poi, dopo il ...

