Vladimir Luxuria asfalta Barbara d’Urso | “Mi aspettavo una reazione!”

Domenica Live - Vladimir Luxuria replica a Vittorio Sgarbi e chiarisce con la D'Urso : "Mi sarei aspettata una tua reazione più dura e severa nei suoi confronti" : Vladimir Luxuria è stata ospite di Domenica Live dopo lo scontro e le polemiche tra l'opinionista e Vittorio Sgarbi a "Live Non è la D'Urso". "Voglio cominciare ringraziando delle persone, avrei dovuto fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di tornare facendo un balletto. Voglio ringraziare il coreografo, i ballerini che hanno capito il motivo per cui non potevo venire qui a fare il balletto. Sono voluta venire qui per chiarire ...

Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? Le sue parole sono chiarissime : Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? Pare proprio di sì. Dopo anni da single, l’attivista Lgbt potrebbe aver trovato l’anima gemella. Intervistata da i Lunatici di Rai Radio 2, quando si parla del gossip della nuova relazione, Vladimir non nega. E replica così: “È giusto rispettare anche l’altra persona. Non è detto che se tu sei un personaggio pubblico la persona che ti vuole bene, che stai frequentando e che stai conoscendo, debba diventare ...

“Ho subito un’aggressione gratuita”. La denuncia di Vladimir Luxuria. “Sono stata vittima di un branco” : : Siamo quasi nel 2020, ma in quanto arretratezza morale e sociale siamo tornati indietro quasi 50 anni. Tutto merito probabilmente di una politica che non è riuscita a guidare, mano per la mano, quel popolo che invece è stato lasciato solo ai suoi istinti primordiali, alimentato da un populismo d’odio verso le minoranze, verso i più deboli, verso il diverso. Ed è così che siamo giunti alla puntata vergognosa di “Live – Non è la D’Urso” del 18 ...

