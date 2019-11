Violenza sulle donne | a Roma le manifestanti ‘si sono tenute strette’ Perché nessuna sia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Ieri ail cielo era scuro di nuvole e senza benevolenza, soffiava vento ma nemmeno una goccia d’acqua è cadutacentomilache sitrovate per dire basta allamachista e alle discriminazioni quotidiane. Si parla poco di sfruttamento del lavoro di cura, precariato, disoccupazione che colpiscono in misura maggiore lee le mantengono in una condizione di povertà che le rende vulnerabili. Il corteo si è mosso alle 15 da piazza della Repubblica dietro allo striscione “Contro lasiamo rivolta”, in testa le compagne di D.i.Rein Rete e dei Centri anti, seguite dalleche ogni giorno lavorano nei consultori. Molte sialzate alle prime luci dell’alba per essere alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Alcunehanno indossato le maschere delle luchadoras per sostenere ...

virginiaraggi : Il prossimo 25 novembre, come ogni anno, si celebra la Giornata internazionale contro violenza sulle donne. Il 26 n… - AlfonsoBonafede : Oggi pomeriggio sarò ospite di Mara Venier a Domenica In alle 17:00 circa per parlare di violenza sulle donne e del… - AlessiaMorani : Il sindaco di Serravalle (PT) rifiuta di installare una panchina rossa, come in tante altre città d’Italia, come si… -