VIDEO Slittino Coppa del Mondo 2019-2020 | il trionfo dell’Italia nel Team Relay

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) E’ un’Italia scintillante in questo inizio delladeldi. Dopo il terzo posto di Dominik Fischnaller, oggi è arrivata una fantastica vittoria degli azzurri neldi Igls. La squadra composta da Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e dal duo Ivan Nagler e Fabian Malleier, ha trionfato davanti ai padroni di casa dell’Austria per soli 25 millesimi. Sul gradino più basso del podio ci sale la Germania. Per l’Italia sii tratta del settimo successo nella gara a squadre, la prima sul budello austriaco.VITTORIA ITALIA NELDI IGLS Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Paola Castaldi

Eurosport_IT : Vi siete mai tuffati in picchiata con lo slittino??? Ci vuole fegato, date un'occhiata qua?? - andrea_pecchia : Che @Fisiofficial ???? nel team relay di #Igls ????: è vittoria davanti ad #Austria ???? e #Germania ????. #Luge… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Vi siete mai tuffati in picchiata con lo slittino??? Ci vuole fegato, date un'occhiata qua?? -