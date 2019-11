VIDEO Nuoto ISL 2019 | Federica Pellegrini seconda nei 400 stile libero

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) E’ un secondo posto ottimo quello dinei 400a Londra, sede dell’ultima tappa della fase a gironi dell’International Swimming League. La veneta ha chiuso con il tempo di 3’59”18 alle spalle di Holly Hilbott, mostrando subito un buon stato di forma. Qui di seguito ildella gara diNEI 400 SL A LONDRA Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

welikeduel : 'Mi ero confuso: oggi jogging o nuoto ieri?' @makkox #propagandalive - La7tv : #propagandalive 'Mi ero confuso: oggi jogging o nuoto ieri?': l'ultimo cartoon del genio @Makkox a @welikeduel - BiagioAntonacci : Federazione Italiana Nuoto - Le azzurre del sincro nel nuovo video di Antonacci -