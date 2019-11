Video Juve Stabia Salernitana | 2-0 | | highlights e gol | le vespe vincono il derby

Highlights Atalanta-Juventus 1-3 : Video - gol e sintesi. Dybala e Higuain sorprendo una grande Dea : Questa volta la Juventus se l’è vista davvero brutta. L’Atalanta, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ha messo sotto gli otto volte campioni d’Italia per quasi 70 minuti, con la sola colpa di non arrotondare il punteggio dopo il gol del vantaggio di Gosens. I bianconeri, quindi, sono rimasti in partita, cambiando marcia negli ultimi 20 minuti, andando a segno ben tre volte, due volte con Higuain (al termine di una prova ...

Video – Atalanta vs Juventus – Episodio clamoroso a favore della Juve. Mani di Cuadrado - il VAR non vede e parte l’azione del 2-1 : Episodi assai contrastanti hanno deciso la partita determinandone il risultato. clamoroso quanto accaduto a dieci minuti dal termine. Cose viste, riviste e che vedremo sempre, insomma. In settimana abbiamo assistito al duro confronto Rizzoli-Ancelotti. Si è discusso soprattutto di VAR: chi prende le decisioni? Arbitro o l’omino che vede la partita al monitor di servizio? Chiedeva Ancelotti. La sentenza è fuori discussione: ...

Video Atalanta-Juventus 1-3 : highlights - gol e sintesi. Gosens illude gli orobici - Higuain e Dybala ribaltano tutto : Una doppietta di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala consentono alla Juventus di imporsi sul difficile campo dell’Atalanta, nel match valido per il tredicesimo turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Nel primo tempo gli orobici sbagliano un rigore con Barrow e sfiorano le marcature in più di una circostanza. Nella ripresa arrivano i gol e sono stati gli orobici a sbloccare per primi il punteggio con Gosens al 56′. Poi ci ...

Atalanta-Juventus - gli highlights del match – Video : Atalanta-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Atalanta Juventus| E’ terminato il match tra Atalanta e Juventus, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Atalanta-Juventus L'articolo Atalanta-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

DIRETTA/ Juve Stabia Salernitana - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : formazioni! : DIRETTA Juve Stabia Salernitana streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match, tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Diretta Juve Stabia Salernitana/ Streaming Video DAZN : Troest leader della difesa : Diretta Juve Stabia Salernitana. Streaming video DAZN: orario, quote e risultato live del match della tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Diretta Juventus Chievo Primavera/ Streaming Video tv : per risalire la china : Diretta Juventus Chievo Primavera Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la nona giornata della Primavera 1.

Godin - intervento killer su Dybala : esplode la furia dei tifosi della Juventus [Video] : Fallaccio di Godin su Dybala. No, non è Inter-Juventus ma Uruguay-Argentina. Eppure sembra il derby d’Italia. Una scivolata completamente fuori tempo e con il piede a martello che ha rischiato di fare seriamente male all’attaccante della Juve. Tant’è che i tifosi bianconeri si sono infuriati attraverso i social. “Se l’avesse fatto uno juventino a Lautaro…”, “Come voler terminare la carriera ...

Cristiano Ronaldo sostituito - rabbia vs Sarri/ Video Juventus - CR7 lascia lo stadio : Cristiano Ronaldo sostituito da Maurizio Sarri al 55' di Juventus-Milan: portoghese su tutte le furie, labiale sibillino verso il tecnico. Il Video.

Highlights Juventus-Milan 1-0 : Video - gol e sintesi. Dybala entra e segna - Ronaldo si arrabbia per la sostituzione : La Juventus difende il primato in classifica nella Serie A di calcio, controsorpassando l’inter, dopo la vittoria ottenuta nel posticipo di ieri sera contro il Milan. La vittoria per 1-0 della truppa di Sarri matura grazie alla rete nella ripresa di Dybala, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, che prende male il cambio e si infila direttamente negli spogliatoi. Highlights Juventus-Milan ...

Juventus-Milan - Sarri sostituisce di nuovo Cristiano Ronaldo : la reazione del portoghese è stizzita [Video] : L’allenatore bianconero ha deciso di sostituire prima dell’ora di gioco il portoghese, direttosi immediatamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina Prima la sostituzione contro la Lokomotiv Mosca, adesso quella con il Milan. Maurizio Sarri rinuncia ancora una volta a Cristiano Ronaldo, richiamandolo in panchina intorno all’ora di gioco e mandando in campo Paulo Dybala. Una scena che si ripete quattro giorni dopo ...

Video Juventus-Milan 1-0 : highlights - gol e sintesi. Dybala match-winner - Douglas Costa incontenibile. Polemica Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 nel big match della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e sono tornati in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. I Campioni d’Italia devono ringraziare Paulo Dybala che, entrato dalla panchina, ha segnato un gol meraviglioso interagendo con Gonzalo Higuain dopo un’invenzion del ...