VIDEO Henrik Kristoffersen vince lo slalom di Levi in rimonta | grande discesa del

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Il norvegeseKristoffesen si aggiudica la prima prova didella Coppa del mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di, lo scandinavo si è esibito in una splendida seconda manche, che gli ha permesso di imporsi con 9 centesimi di vantaggio sul francese Clement Noel, che aveva concluso al vertice la run-1, e di 18 sullo svizzero Daniel Yule. Distacchi molto serrati, con i primi dieci racchiusi in un secondo, in una gara andata in scena sotto una fitta nevicata. Il migliore degli azzurri è stato Manfred Moelgg, che ha concluso in decima posizione, bene anche Alex Vinatzer 12°. Di seguito ildelladilodiindel norvegese, Moelgg 10° Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

bb_at9 : RT @pondgitsune: Per fortuna ai tempi uscì solo una foto dove si vedevano Tarjei e Henrik nei panni di Isak ed Even mentre camminavano, se… - jota_Henrik : RT @contos_picantes: Netflix termina sempre nisso -