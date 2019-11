VIDEO Deontay Wilder-Luis Ortiz | highlights e sintesi Micidiale dritto destro al volto

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019)ha sconfittoper ko alla settima ripresa e si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Lo statunitense ha confermato il pronostico della vigilia all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas e ha trail cubano nella rivincita del match andato in scena diciotto mesi fa, il ribattezzato The Bronze Bomber si è imposto grazie a unalche ha mandato al tappeto il 40enne caraibico: un colpo brutale da picchiatore nato, una sassata fantasmagorica in linea con le caratteristiche tecniche del colosso dell’Alabama che ha difeso la cintura per la decima volta e che a gennaio toccherà i cinque anni di regno in questa sigla. Di seguito ildel colpo da ko inferto dacontroVS, IL COLPO DEL KO:ALAll it takes is one punch for the baddest ...