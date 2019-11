Viareggio | trovata morta in roulotte | il compagno era iscritto a un gruppo anti-violenza

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Graziano Zangari, il 46enne calabrese fermato per l'omicidio di Chiara Corrado, 40enne pisana, eraad unsocial "". L'uomo è accusato di aver sfondato con un martello la testa della compagna e di averne nascosto il corpo in unaabbandonata a Torre del Lago, unica frazione del comune di(Lucca). Il femminicidio sarebbe avvenuto tra fine luglio e la prima metà di agosto. Il presunto omicidaad unGraziano Zangari, operaio edile di San Nicola Arcella, piccolo centro in provincia di Cosenza, è rinchiuso nel carcere di Paola da giovedì: per disposizione del sostituto procuratore Aldo Ingangi, il fermo si è trasformato in arresto. Il 46enne, martedì comparirà daval giudice per l'indagine preliminare per l’interrogatorio di garanzia (che probabilmente avverrà per rogatoria con la procura lucchese). L'accusa a cui ...

