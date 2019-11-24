romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 08:30: VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 24 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma-FIUMICINO, DOVE UN INCIDENTE, E’LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIAL IN DIREZIONE FIUMICINO IL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO IL Lazio STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI SU ALCUNE LINEE REGIONALI SULLA FL7 Roma-FORMIA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GIUSEPPE CTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA SP278 VIA MARIA, LA STRADA E’ CHIUSA PER RIMOZIONE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 2. SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, CODE IN DIMINUZIONE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. UN INVITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE CHE STA ROVOCANDO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE PER UN INCIENETE CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MATTINATA PER IL MOMENTO TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTNUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. QUALCHE PROBLEMA SULLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LazioMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00. A PROPOSITO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATA LE CORSE LazioMAR PONZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO CODE TRA Roma – FIUMICINO PONTINA IN ESTERNA. IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO I DISAGI SULLA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA Roma – FIUMICINO E VIA DELLA CECCHIGNOLA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E APPIA SULLA A1 Roma – NAPOLI DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA ...